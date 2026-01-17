Productor de Yeison Jiménez reveló que el cantante le dijo "siento que no voy a durar mucho"

La tarde del sábado 10 de enero de 2026, Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo ocurrido en el departamento de Boyacá, cuando la avioneta en la que se desplazaba cayó en una zona rural entre los municipios de Paipa y Duitama. El siniestro se registró mientras el cantante se dirigía a Medellín, luego de cumplir una presentación musical la noche anterior en el municipio de Málaga, Santander.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

De acuerdo con la información entregada por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, la aeronave era una avioneta de uso privado y en ella viajaban seis personas. Todas fallecieron en el lugar del accidente. Entre las víctimas se encontraban el piloto, el copiloto, Yeison Jiménez y tres integrantes de su equipo de trabajo.



La muerte de Yeison Jiménez, quien tenía 34 años, dejó enlutada a Colombia. Durante los días posteriores al accidente, se realizaron homenajes públicos y privados en Bogotá, incluyendo un evento en el Movistar Arena, además de ceremonias fúnebres reservadas para familiares y personas cercanas al artista.



Varios artistas, productores y figuras del género de música popular colombiana compartieron mensajes recordando su trayectoria y su participación en distintos proyectos musicales. Al mismo tiempo, comenzaron a conocerse relatos de personas que hicieron parte de su entorno profesional, quienes recordaron conversaciones sostenidas con el cantante en los meses previos a su fallecimiento.

Publicidad

Entre esas voces se destacó la de Georgy Parra, productor musical que trabajó con Yeison Jiménez en varias ocasiones y que decidió hacer públicas algunas experiencias compartidas con el artista, incluyendo una conversación registrada durante la grabación de una de sus canciones.



Yeison Jiménez le dijo a su productor que "sentía que no iba a durar mucho"

Georgy Parra, productor musical colombiano, reveló en un video difundido a través de su cuenta de Instagram que, durante el proceso de grabación del tema 'Destino final', Yeison Jiménez le expresó una frase que tomó relevancia tras su fallecimiento. "Me quería desahogar un poco y compartirles cosas importantes que viví al lado de un hermano y que conocieran su lado más humano. @yeison_jimenez 🙏🏼💔", escribió Parra.

Según contó el productor de Jiménez, el artista le manifestó que sentía que necesitaba grabar esa canción: "Necesitaba grabar un tema así. Siento que no voy a durar mucho".

Publicidad

De acuerdo con el productor, la conversación ocurrió en 2024, cuando ambos trabajaban en el sencillo que posteriormente se convirtió en uno de los temas más reproducidos del repertorio del cantante. La canción fue grabada en colaboración con el artista Luis Alfonso y, debido a las agendas de los involucrados, las voces se registraron por separado.

Parra explicó que, en ese momento, no interpretó las palabras de Yeison Jiménez como una advertencia concreta. Indicó que el cantante hablaba con frecuencia sobre la muerte y sobre el paso del tiempo, temas que formaban parte de sus reflexiones personales y de su proceso creativo. Por esta razón, la conversación no generó mayor inquietud en ese momento.

Tras el fallecimiento de Yeison Jiménez, el productor afirmó que esas palabras adquirieron otro significado. En su testimonio, señaló que recordó con claridad ese diálogo al enterarse del accidente aéreo y al confirmar que el artista había perdido la vida junto a las demás personas que viajaban en la avioneta.

El productor también indicó que, en los días previos al accidente, Yeison Jiménez tenía programada una reunión con su equipo de trabajo para definir decisiones importantes relacionadas con su carrera. Según Parra, ese encuentro estaba previsto para el mismo día del siniestro y tenía como objetivo organizar los próximos lanzamientos musicales del cantante.

Publicidad

En esa reunión, de acuerdo con el productor, se iba a hablar de la publicación de aproximadamente tres álbumes y de cambios en la estrategia musical del artista. Parra señaló que Jiménez había manifestado interés en explorar nuevas etapas dentro de su carrera y en estructurar de forma organizada sus proyectos futuros.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL