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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Conmovedor trabajo entre Policía y comunidad le dio un hogar a una mamá perruna y sus seis cachorros

Conmovedor trabajo entre Policía y comunidad le dio un hogar a una mamá perruna y sus seis cachorros

Los animalitos ahora tendrán un refugio para poder sobrevivir gracias al aviso que dio la comunidad.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 24 de jul, 2026
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Cachorros en Tolima
Saltarina dio a luz a seis bebés
Policía Tolima

La rápida reacción de la comunidad y de la Policía Nacional permitió proteger a una perrita y a sus seis cachorros que permanecían expuestos a las condiciones climáticas en el corregimiento de Santiago Pérez, zona rural del municipio de Ataco, en el sur del Tolima. Los hechos ocurrieron luego de que habitantes del sector alertaran a la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental del Departamento de Policía Tolima sobre la situación de 'Saltarina', una perrita que acababa de dar a luz y permanecía junto a sus crías a la intemperie, sin un lugar seguro donde resguardarse.

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Tras recibir el reporte, los uniformados se desplazaron hasta el sitio para verificar el estado de los animales. Con el apoyo de la comunidad, realizaron una valoración médico-veterinaria a la madre y a los seis cachorros, confirmando que se encontraban en condiciones estables y brindándoles la atención necesaria para garantizar su bienestar.

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Un refugio construido entre policías y comunidad

Como parte de la intervención, la Policía y los habitantes del corregimiento unieron esfuerzos para construir un refugio utilizando materiales reciclados. La pequeña casa fue instalada frente a la Subestación de Policía de Santiago Pérez, donde la perrita y sus cachorros podrán permanecer protegidos de la lluvia, el sol y otros riesgos.

El comandante del Departamento de Policía Tolima, coronel John Anderson Vargas Izao, destacó que esta iniciativa refleja el compromiso institucional con la protección de los animales y el trabajo conjunto con la ciudadanía. El oficial señaló que este tipo de acciones buscan fomentar la tenencia responsable de mascotas, el respeto por los seres sintientes y fortalecer la cultura de protección animal en las comunidades.

Con esta intervención, la Policía Nacional reiteró su llamado a la ciudadanía para reportar cualquier caso de abandono, maltrato o riesgo que afecte a los animales, con el fin de brindar una atención oportuna y continuar promoviendo entornos más seguros para todas las formas de vida.

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María Paula Rodríguez Rozo
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