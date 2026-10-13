¿Qué pasó con el festival EDC en Medellín? Organizador se pronuncia tras muerte de dos extranjeros

La primera versión del festival EDC (Electric Daisy Carnival) en Colombia dejó millones de pesos a la economía de Medellín, pero también luto en dos familias extranjeras que lloran la pérdida de sus allegados. La noticia de la muerte de dos asistentes al festival y de otro que fue apuñalado después de salir del evento empaña este acontecimiento, que pretendía ser toda una fiesta de música electrónica. Noticias Caracol conoció el pronunciamiento oficial de los organizadores del evento.

¿Quiénes son los extranjeros que murieron en el festival EDC en Medellín?

El primer caso de muerte fue el del costarricense Ismael Gerardo Méndez Huertas, de 27 años. De acuerdo con la información, este joven fue encontrado el día sábado. Estaba inconsciente en el suelo de uno de los escenarios. Una vez fue hallado, lo trasladaron de urgencia al hospital Pablo Tobón Uribe, donde murió por una falla respiratoria, al parecer por una presunta sobredosis de estupefacientes. Noticias Caracol habló con su padre, Javier Méndez, quien dijo que su hijo no consumía esta clase de sustancias y que Ismael solo vino al país para hacer turismo y disfrutar de este festival de música, sin consumir.

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El segundo caso de sobredosis es el del británico Ajay Bhatnagar, un médico y radioterapeuta de 51 años que vivía en Estados Unidos y también estaba en el festival. Dentro del recinto, este hombre presentó complicaciones de salud. Inmediatamente fue remitido a la Clínica El Rosario. El lunes festivo se oficializó la hora de su deceso. La causa sería un aparente exceso de consumo de anfetaminas y licor.

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El mismo sábado en el que murió Ismael Méndez, se registró un violento ataque contra otro asistente del EDC. El australiano Frak Stephen Ramírez, de 46 años, fue hallado en el barrio Laureles a las 4:40 a. m., aproximadamente, con varias heridas en su cuerpo. Al parecer, este extranjero recibió 25 puñaladas y presuntamente fue arrojado de un auto en movimiento después de que salió del festival. Ramírez está vivo, pero con pronóstico reservado sobre cómo avanza su salud. Las autoridades investigan para establecer tiempo, modo y circunstancia de este hecho.



¿Qué responden la Alcaldía de Medellín y sus entidades sobre las muertes?

Natalia López, secretaria de Salud de Medellín, señaló que se realizaron 123 atenciones de salud a personas que acudieron a puntos localizados en el evento durante los tres días del festival. Siete fueron trasladadas a centros asistenciales y 107 atenciones estaban relacionadas con intoxicaciones. De hecho, la ONG Rizoma, la Fundación La Clave RRD y el colectivo Reactivxs estuvieron presentes en el evento con puntos para brindar información y orientación personalizada para reducir riesgos y daños por el posible consumo de sustancias entre los asistentes.



La Alcaldía de Medellín, por su parte, explicó que el único vínculo, a pesar de que aparece como patrocinadora del evento, fue el de alquilar el espacio del estadio Atanasio Girardot por medio del Inder Medellín. Por su parte, la Secretaría de Seguridad detalló a Noticias Caracol que, por tratarse de un evento privado y por la gran cantidad de personas que asistieron, la Policía Metropolitana apoyó en materia de seguridad, pero la responsabilidad de los controles de ingreso recaía sobre el organizador.

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Organizador del evento se pronuncia sobre las muertes

Noticias Caracol se contactó con New Star Media, que respondió en nombre del equipo organizador de EDC Medellín para conocer el pronunciamiento oficial de la empresa frente a las muertes de los dos asistentes. En concreto, este medio quiso conocer los protocolos para atender a pacientes con posibles complicaciones de salud, la prevención de estos casos, el manejo que se le dio al consumo de sustancias psicoactivas y la coordinación que tuvo el evento con las autoridades de Medellín.

“La salud, seguridad y bienestar de nuestros asistentes es nuestra máxima prioridad. Nuestro equipo médico en el lugar proporcionó atención atenta y profesional a los asistentes que necesitaban asistencia, incluyendo la facilitación del traslado a hospitales locales para una evaluación médica y tratamiento adicionales cuando era apropiado. Nuestro equipo está comprometido a ofrecer un alto nivel de atención y apoyo que vaya más allá de los requisitos básicos de seguridad en eventos”, señaló la vocera.

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La empresa señala que en el recinto del festival, como tal, no ocurrieron muertes. “Una vez que los asistentes abandonan el recinto del festival, ya sea transportados para atención médica o saliendo de forma independiente, no tenemos acceso a su información médica o resultados posteriores”. La vocera del equipo organizador señaló que la responsabilidad de ellos es “garantizar que los asistentes tengan acceso a la asistencia médica adecuada, respetando al tiempo su privacidad y la de sus familias. Debemos deferir a las autoridades sanitarias pertinentes para cualquier información oficial o anuncio sobre las condiciones o resultados médicos de las personas”.

Los festivales, especialmente los de música electrónica o techno, han sido noticia por muertes asociadas a temas como las sobredosis. Por eso han surgido colectivos, como los ya mencionados que estuvieron en EDC, cuya vocación es concientizar sobre el consumo responsable y prevenir riesgos y daños. Escenarios como el BAUM Festival, que tiene lugar en Bogotá, no han sido ajenos a estos lamentables decesos. Por ejemplo, en 2022 una joven falleció bajo circunstancias similares: presunto consumo de sustancias. No obstante, un informe de Échele Cabeza sobre la edición del festival que celebraba sus 10 años en 2025 destacó que nadie murió en este espacio “porque la reducción de daños salva vidas”. Si bien en este festival también hubo intoxicaciones (93 en total) y cuatro personas fueron enviadas a centros asistenciales, no hubo ningún deceso que lamentar.

María Paula Rodríguez Rozo

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