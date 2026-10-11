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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Esto se sabe sobre la muerte de costarricense durante festival de música electrónica en Medellín

Esto se sabe sobre la muerte de costarricense durante festival de música electrónica en Medellín

Ismael Gerardo Méndez Huertas fue trasladado al Hospital Pablo Tobón Uribe tras ser encontrado inconsciente y con dificultades para respirar durante el evento. Las autoridades buscan establecer las causas exactas de su fallecimiento.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 11 de oct, 2026
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Esto se sabe sobre la muerte de costarricense durante festival de música electrónica en Medellín
Investigan posible sobredosis -
X: @edc_colombia

La muerte de un ciudadano costarricense durante el festival de música electrónica EDC, que se realiza este fin de semana en Medellín, es materia de investigación por parte de las autoridades. El hombre, identificado como Ismael Gerardo Méndez Huertas, de 27 años, fue encontrado inconsciente durante la jornada del sábado 10 de octubre y trasladado a un centro asistencial, donde falleció horas después.

Según informó el diario El Colombiano, el extranjero fue hallado hacia las 11:15 de la noche en el suelo de uno de los escenarios de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. En ese momento, presentaba dificultades para respirar, por lo que las personas que advirtieron la situación alertaron a los organismos de socorro presentes en el evento.

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El personal de atención médica valoró al hombre y determinó que necesitaba atención hospitalaria urgente. Posteriormente, fue trasladado en una ambulancia de la Secretaría de Salud de Medellín al Hospital Pablo Tobón Uribe, donde los profesionales de la salud intentaron estabilizarlo.

¿Qué se sabe sobre la muerte del costarricense en el EDC?

De acuerdo con los reportes conocidos, Méndez Huertas ingresó al centro asistencial con un aparente cuadro de sobredosis. Esta es una de las hipótesis que investigan las autoridades para esclarecer lo ocurrido, aunque todavía deben establecerse las causas precisas de su muerte.

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Pese a los procedimientos médicos realizados, el ciudadano costarricense falleció a las 3:46 de la madrugada de este domingo 11 de octubre. El reporte de las autoridades señaló que la muerte se produjo por una falla respiratoria asociada con la complicación médica que motivó su traslado al hospital.

Por su parte, Blu Antioquia informó que el personal médico intentó salvarle la vida durante cerca de tres horas, sin lograrlo. La investigación deberá determinar qué provocó el deterioro de su estado de salud y confirmar las circunstancias del fallecimiento.

Tras confirmarse la muerte del extranjero, agentes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Metropolitana realizaron la inspección técnica del cuerpo.

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Méndez Huertas era oriundo de la provincia de San José, en Costa Rica, y, según la información publicada por El Colombiano, se desempeñaría en el área de las telecomunicaciones en su país.

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Los organismos judiciales deberán establecer las causas exactas del deceso y adelantar los procedimientos legales correspondientes. Entre las actuaciones previstas se encuentra el proceso para la repatriación del cuerpo a Costa Rica.

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La organización del evento aún no se ha pronunciado publicamente al respecto, sin embargo se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre el caso. Cabe destacar que hasta el momento, la información disponible no permite afirmar que una sobredosis haya sido la causa definitiva de la muerte. Aunque esta posibilidad aparece en los reportes preliminares, serán las autoridades competentes las encargadas de esclarecer el caso.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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