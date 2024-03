¿Qué pasó con el soldado Orozco el día de su captura? Testigo contradice a la Policía

Avanzan las investigaciones sobre el caso del soldado Alexander Orozco, señalado de matar a tres militares en el Batallón de Selva No. 49 en Putumayo y darse a la fuga. Fue capturado tras caer herido en el río Caquetá de una canoa y horas después se informó que había fallecido. Se dijo que iba con un hombre en el bote, pero en las últimas horas esa persona fue liberada porque, al parecer, no tiene relación con el occiso. ¿Cuáles son las versiones sobre el caso?



En principio, el coronel Juan Pablo Ruiz, comandante de la Policía del Putumayo, relató que “nuestras unidades reaccionan en contra de dos personas quienes, desde una embarcación sobre el río Caquetá, hicieron varios disparos contra el personal uniformado”.

Entonces, el soldado Orozco “es impactado por nuestros uniformados y esta persona cae al río. (…) El resultado es la captura de dos personas. En la recuperación se identifica un fusil, el cual había sido hurtado la noche anterior, con los elementos para el mismo -proveedores y munición-, y un chaleco que llevaba consigo”, agregó el oficial.

Sin embargo, los videos recolectados por la comunidad y el testigo que dio su versión de lo sucedido en Noticias Caracol Ahora son diferentes a los hechos relatados por el comandante de la Policía.

En las imágenes no se observa una reacción armada del soldado Orozco al momento de su captura, aunque se desconoce lo que pasó minutos antes, y lo que asegura el testigo es que “combate no hubo, él no se miraba armado ni nada, y él iba remando como se ve en el video, él iba remando, no llevaba armas ni nada”.



No obstante, el coronel Ruiz informó que “esta persona se habla que tenía un arma tipo miniuci, pero en el momento de la reacción, lo que me manifiestan los funcionarios de la Policía, el arma la arrojó al río cuando se vio abordado por nuestros policías”.

Sobre el civil que supuestamente iba con él, los investigadores dijeron que al parecer era el encargado de la canoa en la que iba el soldado Alexander Orozco y presuntamente fue amenazado por el militar para que le diera el bote y así huir.

Otra cosa manifestó el testigo en Noticias Caracol Ahora, afirmando que “al hombre que están inculpando, al otro que dicen que iba con él, estaba con nosotros ahí mientras yo estaba grabando, y todos al ver que nadie le daba atención al hombre (el soldado), primeros auxilios ni nada, dejándolo morir, él se decidió a ir a pedirles que lo sacaran, él se fue por la carretera, por la calle”.

Después de eso “a él lo capturan, cuando él va a pedir que saquen al hombre del agua”, indicó.

Las autoridades, al evidenciar que el civil no tenía vínculo alguno con el soldado Orozco, lo dejaron en libertad.