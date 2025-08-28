Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Revelan identidad de reconocido ganadero asesinado dentro de parqueadero en La Alpujarra

Revelan identidad de reconocido ganadero asesinado dentro de parqueadero en La Alpujarra

En la mañana de este jueves un reconocido ganadero de Antioquia fue asesinado en un parqueadero de La Alpujarra, en Medellín. Poco después de conocerse su identidad se revelaron varios detalles impactantes sobre su pasado.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: agosto 28, 2025 05:07 p. m.
Revelan identidad de reconocido ganadero asesinado dentro de parqueadero en La Alpujarra
Este fue el parqueadero donde asesinaron al reconocido ganadero.
En el sector de Carabobo, cerca del Centro Administrativo La Alpujarra, en Medellín, ocurrió el asesinato de un reconocido ganadero. El hecho fue registrado sobre las 11:40 de la mañana de este jueves 28 de agosto, según confirmaron varios medios locales. El crimen fue cometido en un parqueadero de la zona cuando la víctima se disponía a irse en su vehículo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con información compartida por el medio El Colombiano, la víctima fue identificada como Juan José Marín Saldarriaga, de 62 años. El hombre era un reconocido ganadero de los departamentos de Antioquia y Caldas. Al parecer, dos hombres en motocicleta se acercaron al parqueadero y dispararon en contra de Marín Saldarriaga.

Según esta versión, uno de los hombres se acercó a la víctima y le disparó en varias ocasiones en la espalda y la cabeza, causándole la muerte en ese momento. Los agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá realizaron la inspección judicial del cuerpo. Marín Saldarriaga, de acuerdo con el medio citado, salió de las instalaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) después de realizar unos trámites y después se encontró con un conocido.

¿Qué se sabe del reconocido ganadero asesinado en parqueadero de La Alpujarra?

El medio local confirmó que la víctima del crimen tenía antecedentes por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y daño de los recursos naturales. Asimismo, en una entrevista para El Tiempo que data de 2017, Marín aseguró que no tenía lazos con varios narcotraficantes que lo mencionaron en declaraciones. Asimismo, de acuerdo con otra versión, el hombre estuvo detenido en Estados Unidos.

Durante la pandemia por covid-19, Marín Saldarriaga estuvo preso en una cárcel de Nueva York, Estados Unidos. El hombre se encontraba involucrado en un proceso administrativo con el gobierno de ese país.

Noticia en desarrollo...

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

