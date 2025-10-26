En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
LISTA CLINTON
MIGUEL URIBE TURBAY
ANDRÉS CARNE DE RES
NATIONAL GEOGRAPHIC
COLOMBIA FEMENINA
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / ¿Quién era el trabajador muerto en obras del metro de Medellín y cómo ocurrió el accidente?

¿Quién era el trabajador muerto en obras del metro de Medellín y cómo ocurrió el accidente?

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, informó que la persona que cometió el accidente de tránsito se encontraba en estado de embriaguez.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 26 de oct, 2025
Comparta en:
¿Quién era el trabajador muerto en obras del metro de Medellín y cómo ocurrió el accidente?
Así quedó el vehículo del conductor que provocó el accidente -
Noticias Caracol

Publicidad

Publicidad

Publicidad