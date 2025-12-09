Condenados 3 integrantes de red de explotación en Grecia: buscaban mujeres en ciudades de Colombia

Tres miembros de una red delicuencial de trata de personas fueron condenados en las últimas horas, según confirmó la Fiscalía General de la Nación. Se trata de un hombre y dos mujeres, que participaban de una red que engañaba a mujeres para llevárselas a Grecia e inducirlas en actividades sexuales.

"Con el supuesto de que trabajarían como meseras convencieron a varias mujeres de viajar a Grecia, donde fueron despojadas de documentos, celulares y otras pertenencias, sometidas a maltratos físicos y psicológicos e inducidas a realizar actividades de tipo sexual", se lee en un comunicado de la Fiscalía.



Dos de los tres miembros de la red tras las rejas ya habían sido condenados por la justicia. La Fiscalía General de la Nación asoció las denuncias de nueve mujeres, víctimas de la organización criminal para dar con los culpables. "Entre 2023 y 2024 fueron contactadas por los hoy condenados y mediante engaños se convirtieron en víctimas de esta red de explotación sexual".



¿Cuáles fueron las condenas?

Las condenas contra las tres personas se dieron en virtud de preacuerdos suscritos con la Fiscalía General de la Nación. Juan David Ceballos Madrid deberá cumplir una pena de seis años y siete meses de prisión por los delitos de trata de personas; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

Por su parte, Paola Andrea Acevedo García y Evelin Andrea Gómez Ramírez, recibieron seis años y siete meses de prisión, y tres años y dos meses de prisión como responsables del delito de trata de personas, respectivamente. "Las pruebas obtenidas por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos indican que los sentenciados contactaron jóvenes en diferentes sectores de Medellín".

Los hoy condenados les ofrecieron trabajo como meseras en un bar de Atenas, la capital de Grecia y las convencieron de viajar prometiendo un pago diario de 100 euros, además de ayuda económica, alojamiento y alimentación. "Las víctimas fueron despojadas de sus pasaportes y pertenencias, y notificadas de deudas que oscilan entre los 1.300 y 3.200 euros, las cuales debían pagar ejerciendo actividades de tipo sexual. Adicionalmente, soportaron jornadas excesivas sin descanso, violencia psicológica y física, y estuvieron incomunicadas de sus familiares".

“Eran amenazadas con atentar contra las vidas de sus familiares si intentaban regresar a Colombia. Ya ubicadas en el país europeo, eran sometidas a toda clase de maltratos, llegando casi a al esclavitud para que prestaran servicios sexuales con gran cantidad de hombres al día”, dijo en meses pasados el brigadier general William Castaño Ramos.

En diciembre de 2024 se revelaron audios que evidenciaban el 'modus operandi' de la banda. “Para Europa pido un millón de pesos (a las víctimas); con eso garantizo que sí va a hacer el viaje. Hay que mandar las fotos que él pide (líder de la red en Europa); son fotos en ropa interior de cada una, fotos que le tome una persona a ella, fotos sin filtro, donde ella salga de cuerpo entero, que la coja bien toda la cámara. Debe salir con el cabello arreglado, con las uñitas arregladas, con una ropa interior bien bonita y ya. Uno pasa las fotos allá y uno dice: ‘Esta niña se va a viajar, pero no tiene pasaporte’. Si a ella el man le gusta, él dice: ‘Deme el número y yo le saco todo’. Tienen que ser peladitas jóvenes, hasta los 22 o 23 años”, se escucha decir a Juan David Ceballos en uno de los audios revelados por la Fiscalía.