COLOMBIA  / Condenados 3 integrantes de red de explotación en Grecia: buscaban mujeres en ciudades de Colombia

Condenados 3 integrantes de red de explotación en Grecia: buscaban mujeres en ciudades de Colombia

La Fiscalía reveló detalles en la condena de tres miembros de una red criminal que explotaba sexualmente a mujeres colombianas en Grecia.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 9 de dic, 2025
Imagen de referencia.
Archivo

