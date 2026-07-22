Reportan temblor en Colombia en la noche de este 22 de julio: SGC confirmó magnitud y epicentro

El Servicio Geológico Colombiano informó sobre un evento sísmico ocurrido a las 7:04 de la noche de este miércoles 22 de julio, con una magnitud de 3,2. De acuerdo con el boletín actualizado de la entidad, el movimiento tuvo una profundidad superficial y su origen fue localizado en una zona del occidente del país.
El epicentro del sismo se ubicó en jurisdicción de Bojayá, específicamente en el municipio de Bellavista, en el departamento del Chocó.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-07-22, 19:04 hora local Magnitud 3.2, Profundidad superficial, Bojayá (Bellavista) - Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/h3bbVFDAyd— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) July 23, 2026
Según la información oficial, entre los municipios cercanos al punto donde se generó el movimiento se encuentran Bahía Solano, ubicado aproximadamente a 17 kilómetros; Bojayá, a unos 51 kilómetros; y Vigía del Fuerte, en Antioquia, a cerca de 52 kilómetros.
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