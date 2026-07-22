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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Reportan temblor en Colombia en la noche de este 22 de julio: SGC confirmó magnitud y epicentro

Reportan temblor en Colombia en la noche de este 22 de julio: SGC confirmó magnitud y epicentro

El evento tuvo una profundidad superficial y fue reportado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 22 de jul, 2026
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Reportan temblor en Colombia en la noche de este 22 de julio: SGC confirmó magnitud y epicentro
Reportan temblor en Colombia en la noche de este 22 de julio. -
SGC

El Servicio Geológico Colombiano informó sobre un evento sísmico ocurrido a las 7:04 de la noche de este miércoles 22 de julio, con una magnitud de 3,2. De acuerdo con el boletín actualizado de la entidad, el movimiento tuvo una profundidad superficial y su origen fue localizado en una zona del occidente del país.

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El epicentro del sismo se ubicó en jurisdicción de Bojayá, específicamente en el municipio de Bellavista, en el departamento del Chocó.

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Según la información oficial, entre los municipios cercanos al punto donde se generó el movimiento se encuentran Bahía Solano, ubicado aproximadamente a 17 kilómetros; Bojayá, a unos 51 kilómetros; y Vigía del Fuerte, en Antioquia, a cerca de 52 kilómetros.

Noticia en desarrollo.

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