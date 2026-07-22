Hallan cuerpo de María Camila Potosí, joven de 21 años con ocho meses de embarazo, en Cali

Hay consternación en Cali por el hallazgo sin vida de María Camila Potosí Gómez, una joven de 21 años que tenía ocho meses de embarazo y había sido reportada como desaparecida desde el pasado 16 de julio. El cuerpo fue encontrado en una zona rural del corregimiento de La Buitrera, al sur de la capital vallecaucana, luego de varios días de búsqueda adelantada por familiares y autoridades.

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De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, el cadáver fue hallado a la orilla del río Meléndez, en el sector conocido como Vagón, sobre el kilómetro 3 de la vía que conduce a La Buitrera. Las primeras verificaciones indicaron que las características físicas y las prendas de vestir coincidían con las de la joven que estaba siendo buscada desde la semana anterior.



Cuerpo de María Camila Potosí tenía heridas de arma cortopunzante

El caso ha generado indignación entre la comunidad debido a las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo. Los reportes iniciales señalan que María Camila Potosí habría sido hallada envuelta en sábanas, atada de pies y manos y en avanzado estado de descomposición. Además, las autoridades informaron que presentaba heridas con arma cortopunzante que ahora son materia de investigación por parte de los organismos judiciales.

María Camila tenía 21 años y cursaba el octavo mes de embarazo. Según la información recopilada por los investigadores, la joven salió de su vivienda el 16 de julio para asistir a un control prenatal programado en un centro de salud del sector de Polvorines. Desde ese momento se perdió todo contacto con ella, lo que llevó a sus familiares a reportar oficialmente su desaparición y emprender una intensa búsqueda.



Las investigaciones apuntan a que una de las últimas imágenes de la joven fue captada por cámaras de seguridad cuando se movilizaba como pasajera en una motocicleta conducida por otra mujer. Ese registro se convirtió en una pieza clave dentro del proceso investigativo, ya que permitiría reconstruir los movimientos que realizó antes de desaparecer.



Personería de Cali habla sobre hallazgo de cuerpo de María Camila Potosí

Desde la Personería de Cali comentaron lo siguiente en redes sociales: "Expresamos nuestro más profundo rechazo y consternación por el hallazgo sin vida de María Camila Potosí, una joven de 21 años y con ocho meses de embarazo, quien había sido reportada como desaparecida. Este crimen enluta a la ciudad y constituye un hecho de extrema gravedad que no puede quedar en la impunidad".



Agregó: "Como Ministerio Público, exigimos a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades competentes adelantar una investigación célere, exhaustiva y con enfoque de género que permita esclarecer los hechos, capturar y judicializar a los responsables. Asimismo, hacemos un llamado a fortalecer las medidas de prevención, protección y atención frente a los casos de desaparición y violencia contra las mujeres. Acompañamos en su dolor a la familia y seres queridos de la víctima".

Desde la Personería Distrital de Santiago de Cali expresamos nuestro más profundo rechazo y consternación por el hallazgo sin vida de María Camila Potosí, una joven de 21 años y con ocho meses de embarazo, quien había sido reportada como desaparecida. Este crimen enluta a la… https://t.co/J4Ja4OiKZ9 — Personería de Cali (@personeriacali) July 21, 2026

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL