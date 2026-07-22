Lo que se sabe sobre la extraña muerte de mamá e hijo bogotanos en Santa Marta: no tenían heridas

En las últimas horas, las autoridades en Santa Marta reportaron el hallazgo sin vida de una madre y su hijo, ambos bogotanos, dentro de un inmueble ubicado en el sector de El Rodadero. Al parecer, fue un guarda de seguridad quien dio aviso a las autoridades. Estas personas fueron identificadas como Sonia Piloneta, de 64 años, y Benjamín Bautista Piloneta, de 22 años. En el sitio en el que fueron encontrados, la madre y su hijo se encontraban allí desde febrero de este año.

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De acuerdo con medios locales, la muerte de estas dos personas se habría debido a una intoxicación, pues las autoridades indicaron que los cuerpos sin vida no tenían signos de violencia.



Camilo George, secretario de Gobierno de Santa Marta, le dijo al medio City Noticias que, “inicialmente, lo que se habló fue que estos cuerpos no evidenciaban algún tipo de violencia. De todas maneras, la inspección a mayor profundidad, adicional a los resultados de Medicina Legal, son los que van a determinar realmente qué fue lo que sucedió”.



Habrían encontrado una carta en vivienda donde hallaron muertos a mamá e hijo

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Manuel Murillo, director de la Fiscalía Seccional Magdalena, por su parte, citado por el medio El Heraldo, mencionó que “pudimos establecer que son personas con arraigos en Santander y Bogotá, pero no ha sido posible contacto con familia. El esposo y padre del joven está fallecido, al igual que los padres de la señora”, citado por el diario El Heraldo.

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Por otra parte, se habló de una supuesta carta que los investigadores encontraron en el lugar. Murillo dijo que “buscamos determinar si es un documento original o si fue algo creado para algún propósito. Lo cierto es que todo es materia de verificación”.

Las autoridades se encuentran a la espera de que familiares de las dos personas fallecidas se acerquen a Medicina Legal de la ciudad de Santa Marta para reclamar los cuerpos sin vida.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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