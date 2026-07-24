Ojo, conductores de Medellín: estas son las vías exentas de la nueva rotación del pico y placa

La Alcaldía de Medellín ya confirmó la nueva rotación del pico y placa que comenzará a aplicarse desde el lunes 3 de agosto de 2026, como parte de una medida adoptada por la Alcaldía para enfrentar los problemas de tráfico y disminuir la congestión en las principales vías de la ciudad. Cabe recordar que este modelo de restricción vehicular se actualiza semestralmente y conductores deberán cumplir a cabalidad con las restricciones indicadas por las autoridades de tránsito de Medellín para evitar comparendos y la inmovilización de sus vehículos.

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La Secretaría de Movilidad informó que entre el 3 y el 6 de agosto los controles en la capital antioqueña tendrán un carácter pedagógico para la mayoría de los conductores. Durante esos días, quienes incumplan la restricción recibirán orientación por parte de las autoridades de tránsito, con el propósito de facilitar la adaptación al nuevo calendario. Sin embargo, esta etapa no cobijará a los taxis, ya que este servicio continuará con el esquema de control establecido para el transporte público individual.

Será a partir del lunes 10 de agosto que la medida comenzará a aplicarse con sanciones económicas. Los conductores que sean sorprendidos incumpliendo el pico y placa podrán enfrentar un comparendo equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes y la posible inmovilización del vehículo, según lo establecido en las normas de tránsito. Por esa razón, las autoridades recomendaron revisar con anticipación el día de restricción correspondiente para evitar inconvenientes.



Esta es la nueva rotación del pico y placa en Medellín

La restricción continuará aplicándose de lunes a viernes, entre las 5:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, horario que se mantiene sin modificaciones respecto a periodos anteriores. Como ocurre tradicionalmente, la rotación busca distribuir el flujo vehicular durante los días hábiles y reducir la congestión en los principales corredores de la ciudad. La nueva programación para el segundo semestre de 2026 quedó establecida de la siguiente manera:



Lunes: placas terminadas en 5 y 8.

placas terminadas en 5 y 8. Martes: placas terminadas en 1 y 4.

placas terminadas en 1 y 4. Miércoles: placas terminadas en 0 y 2.

placas terminadas en 0 y 2. Jueves: placas terminadas en 3 y 6.

placas terminadas en 3 y 6. Viernes: placas terminadas en 7 y 9.

En el caso de los automóviles particulares, la medida se aplica de acuerdo con el último número de la placa, mientras que para las motocicletas se tendrá en cuenta el primer número de la matrícula.



Estas son las vías que seguirán exentas del pico y placa

La administración distrital mantendrá los mismos corredores exentos que ya estaban definidos en la rotación anterior. Los conductores podrán transitar sin restricción por las siguientes vías:



Avenida Regional.

Autopista Sur, dentro de la jurisdicción de Medellín.

Vía Las Palmas.

Vía 4.1 hacia el Occidente antioqueño.

Conexión de la avenida 33 entre la Autopista Sur y la avenida Las Palmas.

Calle 10, entre el eje vial del río y la Terminal del Sur.

Los cinco corregimientos de Medellín.

Estas excepciones buscan mantener la conectividad en corredores estratégicos para la movilidad del área metropolitana. Además, con el fin de facilitar el ingreso y salida de la Terminal de Transportes del Norte, continuarán vigentes varios corredores libres de la restricción. Para quienes llegan desde el norte por la Autopista Sur, el recorrido autorizado será:



Carrera 64A (vía colectora), entre las calles 75B y 88.

En tanto, quienes se desplacen desde el sur por la avenida Regional deberán utilizar el siguiente trayecto:



Lazo sur-oriente hacia la calle 78 (Puente del Mico).

Calle 78 en sentido oriente-occidente.

Carrera 64C para ingresar a la terminal.

También permanecerán habilitados sin restricción los siguientes tramos:



Calle 78 entre la avenida Regional y la carrera 64C.

Carrera 64C en sentido sur-norte, entre las calles 78 y 88.

Calle 88 entre las carreras 64C y 64A.

Autopista Sur en jurisdicción del municipio de Itagüí.

¿Cuáles vehículos deben cumplir con el pico y placa en Medellín?

El pico y placa no solo regula la circulación de automóviles particulares. La medida también incluye:



Camperos.

Motocarros.

Cuatrimotos.

Motocicletas.

Mototriciclos.

Tricimotos.

Ciclomotores de dos y cuatro tiempos.

En todos estos casos se aplicará la metodología definida para cada tipo de vehículo, teniendo en cuenta el número correspondiente de la placa. Sin embargo, algunos automotores seguirán exceptuados de la restricción durante este semestre. Entre ellos se encuentran:



Vehículos eléctricos de cero emisiones.

Vehículos impulsados por gas.

Vehículos híbridos registrados en el RUNT con el beneficio correspondiente.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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