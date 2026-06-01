Mintransporte habla de eventual sanción tras muerte de joven de 22 años en embalse El Peñol-Guatapé

El pasado sábado, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Peñol dio a conocer el hallazgo del cuerpo sin vida de Alexander Avendaño, joven de 22 años que había desaparecido el 24 de mayo luego de saltar al embalse El Peñol-Guatapé, en el departamento de Antioquia.



"Luego de más de 120 horas continuas de búsqueda, el día de ayer (viernes 29 de mayo) en horas de la noche fue ubicado el cuerpo sin vida de la persona desaparecida en el embalse El Peñol – Guatapé, en jurisdicción del municipio de El Peñol. Esta labor fue posible gracias al trabajo articulado de los organismos de socorro, el acompañamiento de la familia y el apoyo constante de la comunidad, quienes se sumaron intensamente a las labores de búsqueda durante varios días2, se lee en un comunicado del Cuerpo de Bomberos.



Mintransporte investiga el caso

La entidad agregó que "el cuerpo fue asegurado y entregado a las autoridades competentes para el respectivo procedimiento judicial". Asimismo, agradecieron a las demás entidades que participaron en la búsqueda del joven que, al parecer, saltó al agua sin chaleco salvavidas. Este lunes, el Ministerio de Transporte advirtió sobre posibles sanciones por incumplimientos en normas de seguridad fluvial. "Cumplir con los documentos no basta; la protección de la vida debe garantizarse en cada trayecto", aseguró la ministra de la cartera, María Fernanda Rojas.



"La seguridad no puede entenderse únicamente como el cumplimiento de requisitos documentales. Cada operador tiene la obligación permanente de garantizar la protección efectiva de los pasajeros durante toda la navegación. Cuando está en juego la vida de las personas, no hay espacio para excepciones", agregó la funcionaria. Un comunicado de Minstransporte indica que "dde acuerdo con la información verificada por las autoridades competentes, la embarcación involucrada contaba con la documentación exigida por la normatividad vigente, incluyendo patente de navegación, certificado de inspección técnica, elementos de seguridad reportados, plan de mantenimiento y pólizas de responsabilidad civil".

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La cartera dijo que a pesar de que cumplía con los requisitos, no los eximía de su responsabilidad. "La Ley 1242 de 2008 establece que las embarcaciones destinadas a actividades turísticas, recreativas y deportivas deben contar con equipos de salvamento adecuados y exige el uso permanente del chaleco salvavidas por parte de pasajeros y tripulación desde el embarque y durante todo el recorrido. La normatividad también prohíbe el embarque de pasajeros o tripulantes en estado de embriaguez, así como el consumo de bebidas alcohólicas o sustancias alucinógenas durante la navegación", puntualizaron.

De acuerdo con lo que sabe hasta el momento sobre la muerte del joven Alexander Avendaño, el fallecido habría estado en estado de embriaguez mientras se encontraba en el embalse y en el momento en el que saltó al agua. "De confirmarse estas conductas, podrían configurarse infracciones al régimen de transporte fluvial y dar lugar a sanciones administrativas por parte de la Superintendencia de Transporte, entidad encargada de la inspección, vigilancia y control de los prestadores del servicio", concluyeron.

