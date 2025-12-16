Lo que pasaba en bus antes del accidente con jóvenes de Liceo Antioqueño: “Estamos cayendo al vacío”

Era un paseo inolvidable para los recién graduados del Liceo de Antioquia. Un grupo de 34 jóvenes viajaron desde Bello hasta Tolú, en Sucre, para celebrar el fin de su etapa escolar. En sus redes sociales publicaron las actividades que realizaron, los bailes en grupo, las fotos del adiós al colegio y los deseos de éxitos para lo que venía para sus vidas.

El retorno a sus casas, después de varios días maravillosos, se inició en la noche del 13 de diciembre, pues el trayecto duraba unas 9 horas. La intención de los jóvenes era llegar en la mañana del domingo, para empezar a disfrutar con sus familias de la temporada decembrina.



Sin embargo, Óscar Gutiérrez, abuelo de Valeria López, quien soñaba con ser odontóloga y falleció en el siniestro, cuenta que el accidente se pudo evitar. “El bus venía varado, la niña llamó a la mamá y le dijo que venían inconformes, que cada 20 minutos tenían que parar e incluso pidieron otro transporte y se los negaron”, relató. Insistió que pidieron cambio de bus durante ese trayecto por las molestas fallas que estaba presentando el vehículo.



Mientras tanto, en el bus, otros compañeros venían recordando anécdotas que les había dejado el colegio y el propio viaje. “Me encontraba con mis amigos hablando, riendo y escuchando música”, recordó David Rúa, uno de los 20 sobrevivientes de la tragedia que hoy llora Colombia.

De hecho, contó que todo el mundo estaba muy feliz, disfrutando de las últimas horas del paseo y por el regreso a Medellín para abrazar a sus familias. No obstante, como ya era de madrugada, cada uno se fue a su asiento a descansar. David también coincidió con Óscar, señalando que el vehículo presentaba fallas desde que partió de Tolú.

“Desde el hotel se presentaron fallas de batería, del aire del motor. Yo vi cuando sacaron la batería y la recargaron”, contó. Sin embargo, una vez el bus tomó el camino a Medellín notó que el aire seguía fallando. Incluso, por el calor, el conductor viajó con la puerta abierta para que circulara viento que refrescara a los graduados.



El momento del accidente de bus

“Fue un temblor aterrador”, contó David sobre el momento cuando el bus empieza a caer por el abismo. Para todos los jóvenes fue una sorpresa lo que estaba ocurriendo, pues venían durmiendo a eso de las 3 de la mañana, cuando ya les faltaban 3 horas para llegar a su destino.

“Se empieza a sentir un temblor en el bus y ruidos superfuertes. Cuando abro los ojos, miro cuando todos empezamos a gritar y estamos cayendo al vacío”, contó David, quien dijo que se acurrucó, puso sus piernas apretadas al pecho y se metió debajo de una silla.

Luego todo fue caos: “Se escuchan todos los estruendos y empiezo a sentir golpes por todo mi cuerpo”.



Lo que viene para la investigación del accidente

En Bello se realizarán las exequias de los 16 jóvenes muertes este mismo martes 16 de diciembre, con homenajes por parte de la comunidad y sus amigos cercanos, quienes han recordado y llorado los decesos de estos muchachos llenos de sueños.

Entre tanto, las autoridades mantienen activas las pesquisas para esclarecer las causas exactas del devastador siniestro vial, en el cual también falleció Jonhatan Taborda, conductor del bus. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que lamentó profundamente el accidente, informó que se encuentra trabajando en las investigaciones con un grupo élite de reconstrucción.

A pesar de que las autoridades han sido prudentes en establecer una causa definitiva y han enfatizado que la hipótesis final se obtendrá con las pesquisas, la Policía de Tránsito ya ha avanzado una hipótesis preliminar. La general Susana Blanco, comandante de la Policía de Tránsito, explicó que el avance inicial apunta a una distracción en la conducción.

Esta distracción, según la general Blanco, podría estar relacionada con varios factores, como un posible microsueño por parte del conductor. Otras posibilidades que se suman a la distracción incluyen que el conductor estuviera revisando el celular o se distrajera conversando con alguien, descuidando "por un instante su ruta". Sin embargo, las palabras de los jóvenes sobrevivientes sobre las fallas mecánicas del bus podrían darles un giro a las investigaciones.

