ACCIDENTE DE BUS EN ANTIOQUIA
ELECCIONES EN CHILE
TRUMP
ELN
SALARIO MÍNIMO
FINAL COPA COLOMBIA

Lo que pasaba en bus antes del accidente con jóvenes de Liceo Antioqueño: "Estamos cayendo al vacío"

Lo que pasaba en bus antes del accidente con jóvenes de Liceo Antioqueño: “Estamos cayendo al vacío”

Versiones de sobrevivientes y familiares de víctimas fatales detallan que se habían registrado fallas en el vehículo que se siniestró. "Se empieza a sentir un temblor en el bus", contó David Rúa.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 16 de dic, 2025
