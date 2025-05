Él es el sargento del Ejército asesinado en bus incinerado por disidencias de las Farc en Caquetá

En la tarde del lunes 12 de mayo, las disidencias de las Farc incineraron un bus en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, con un sargento del Ejército Nacional que se encontraba al interior del vehículo y murió incinerado.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El militar fue identificado como el sargento viceprimero Carlos Andrés Cisneros Maigual, integrante del Ejército que había sido reportado como desaparecido y se encontraba, al parecer, de visita en ese departamento.

Sobre las 5:00 de la tarde del lunes, el bus de transporte público que cubría la ruta San Vicente del Caguán, Bogotá, fue interceptado el un punto conocido como Riecito, vereda Morro Seco, municipio de Puerto Rico, Caquetá. Según información de testigos, sujetos fuertemente armados obligaron a los pasajeros a descender el vehículo para posteriormente prenderle fuego.

Publicidad

Jhon Jennedy Criollo, conductor del bus incinerado, dijo en Noticias Caracol que los hombres armados “se identificaron como de las Farc EP, me hicieron bajar del vehículo, me dijeron que me fuera hacia la parte de adelante del carro y que no mirara hacia atrás”.

Según el informe de la Policía Nacional, una persona murió calcinada dentro del bus. La víctima fue el sargento viceprimero Carlos Andrés Cisneros, quien había sido reportado como desaparecido y, al parecer, estaba de visita en San Vicente del Caguán.

Publicidad

La empresa de buses que resultó afectada por el incendio de su vehículo informó que no ha sido víctima de amenazas ni han recibido citaciones por parte de grupos ilegales. Sin embargo, información de Inteligencia Militar apunta a que los responsables por este hecho serían miembros del frente Briseño de las disidencias de las Farc, al mando de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá. No se descarta que se trate de un hecho de extorsión.