Condenan a suboficial del Ejército por torturar a su hijo adoptivo: estaba en prisión por homicidio

El caso de un soboficial del Ejército Nacional, condenado en 2019 por el homicidio de un menor de edad, tuvo una nueva actualización. El hombre también fue condenado por torturar al mismo menor de 5 años, quien era su hijo adoptivo.



La Fiscalía General de la Nación dio a conocer que "durante la etapa del juicio oral, un juez penal del circuito especializado condenó a 15 años y 4 meses de prisión al sargento retirado del Ejército Nacional, Richard Antonio Pérez, por el delito de tortura agravada".



¿Qué se sabe del caso?

El 6 de febrero de 2016, este uniformado llevó a su hijo adoptivo sin signos vitales a un centro asistencial de la ciudad Medellín, en el departamento de Antioquia. "Señaló que el niño había presentado un vómito severo, sin embargo, el dictamen del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses estableció que la muerte se presentó por una golpiza propinada horas antes, que le provocó traumatismos severos en los intestinos, el bazo, el páncreas y los riñones", relató la Fiscalía.



Con las investigaciones se demostró que "el niño presentaba una fractura en el antebrazo izquierdo que no fue tratada clínicamente, así como lesiones que se presentaron minutos antes del fallecimiento y otras antiguas, con signos de desnutrición. La Fiscalía probó que, en 2013, este hombre se llevó bajo engaños al menor de edad hasta Granada (Meta) donde obtuvo su custodia, a pesar de que no era su padre biológico".

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De acuerdo con la Fiscalía, la madre del niño intentó recuperar su custodia, pero el condenado lo mantuvo alejado de su cuidado durante tres años. "Se evidenció que desde octubre de 2015 la víctima permaneció encerrada en una vivienda del centro de Medellín sin ningún cuidador y se encontraba desescolarizado, impidiéndole tener contacto con otros menores de edad", explicó la entidad sobre la nueva condena. Richard Antonio Pérez fue sentenciado en agosto de 2019 a 33 años y 4 meses de prisión al por el delito de homicidio agravado con dolo eventual.