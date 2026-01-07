Temblor en Colombia durante la madrugada de este miércoles 7 de enero: ¿cuál fue el epicentro?

Sobre las 3:01 de la madrugada de este miércoles, 7 de enero de 2026, el Servicio Geológico Colombiano reportó un temblor en Colombia. El epicentro de este movimiento de tierra fue el municipio de El Playón, Santander. Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños en estructuras ni víctimas tras el sismo de esta mañana.



De acuerdo con la entidad, este movimiento telúrico fue de magnitud 3,3 y tuvo una profundidad de 135 kilómetros.

Tras este temblor en Colombia, los usuarios en redes sociales no reportaron ningún tipo de anomalía.



¿Dónde queda El Playón, Santander?

El Playón es un municipio ubicado al norte del departamento de Santander, Colombia, ubicado aproximadamente a unos 45 kilómetros de la capital, Bucaramanga, en la región nororiental del país.

¿Qué hacer durante un temblor?

Durante un temblor, la prioridad es mantener la calma y actuar con rapidez. La persona debe buscar un lugar seguro dentro del edificio, evitando salir mientras la tierra se mueve, ya que el riesgo de derrumbes y objetos cayendo en el exterior es alto. Lo más recomendable es ubicarse en zonas de protección como debajo de una mesa resistente, junto a columnas estructurales o en esquinas interiores, lejos de ventanas, espejos y objetos que puedan romperse. Si está en cama, lo mejor es cubrirse la cabeza con una almohada y permanecer allí hasta que el movimiento cese. En caso de encontrarse en la calle, debe alejarse de postes, cables eléctricos, fachadas y árboles, buscando un espacio abierto.



Es fundamental no usar ascensores durante el sismo, pues pueden quedar atrapados entre pisos. Si la persona está conduciendo, debe detener el vehículo en un lugar seguro, lejos de puentes, túneles y edificios, y permanecer dentro hasta que todo termine. Mantener la calma y evitar correr es clave para reducir accidentes.



Después del temblor, la persona debe evaluar su entorno antes de moverse. Es importante verificar si hay heridos y brindar primeros auxilios básicos, así como reportar emergencias a las autoridades. Se debe revisar la estructura del lugar: si hay grietas, fugas de gas o cables expuestos, es necesario evacuar de inmediato. Antes de salir, se recomienda cortar el suministro de gas, agua y electricidad para prevenir incendios o explosiones.

Al evacuar, se debe seguir las rutas establecidas y dirigirse a zonas seguras designadas por las autoridades, evitando regresar por objetos personales. Es aconsejable llevar consigo un kit de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio y medicinas. Además, se debe mantenerse informado a través de fuentes oficiales, ya que pueden ocurrir réplicas que representen nuevos riesgos.

Finalmente, la persona debe conservar la calma y colaborar con los demás. Ayudar a quienes lo necesiten y seguir las indicaciones de organismos de socorro es esencial para garantizar la seguridad colectiva. La prevención y la preparación son la mejor herramienta para enfrentar este tipo de eventos naturales.

