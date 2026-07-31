Temblor en Colombia este 31 de julio: el segundo reportado en la mañana de este viernes

De acuerdo con el boletín actualizado expedido por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), en la mañana de este viernes 31 de julio de 2026 se registró un movimiento telúrico en el noreste del territorio nacional. El reporte técnico indica que la hora exacta del evento fue las 07:39 a. m. (hora local). Horas antes ya se había registrado otro temblor en Colombia, un sismo en el municipio de Baraya, departamento del Chocó. Ese movimiento telúrico fue de magnitud 3.8 y ocurrió a las 6:05 a. m.

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El Servicio Geológico Colombiano detalló los siguientes parámetros técnicos sobre el sismo:



Magnitud: 3.1

Epicentro: Municipio de Los Santos , en el departamento de Santander (localizado a 8 km de Los Santos ).

Municipio de , en el departamento de (localizado a ). Coordenadas: Latitud 6.82 , Longitud -73.14 .

Latitud , Longitud . Profundidad: 155 km (clasificada técnicamente como profunda, al ser superior a los 120 kilómetros).

Debido a su profundidad de 155 km, la energía disipada tendió a amortiguarse en la superficie, aunque habitualmente este tipo de sismos son percibidos en municipios cercanos del departamento de Santander como Los Santos, Jordán, Zapatoca, Piedecuesta, Floridablanca y la capital de la región, Bucaramanga. Algunos reportes ciudadanos de la zona andina central también suelen registrar leves percepciones en áreas de Boyacá y Norte de Santander.

Evaluación de daños y llamadas de emergencia

Tras la consolidación del reporte sísmico por parte del SGC, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y los cuerpos de socorro locales —incluyendo la Defensa Civil Colombiana y los Bomberos Oficiales de Santander— realizaron un monitoreo preventivo en los municipios adyacentes al epicentro.



Hasta el momento, los organismos de gestión del riesgo informan que no se registran personas lesionadas, daños estructurales ni afectaciones a bienes públicos o privados. La tranquilidad prevalece en la región, y las autoridades recuerdan a la ciudadanía mantener la calma, informarse únicamente a través de canales oficiales y evitar la difusión de rumores o cadenas desinformativas en redes sociales.



¿Por qué tiembla con tanta frecuencia en Colombia?

El territorio colombiano es una zona con alta actividad tectónica, donde se registran en promedio alrededor de 2.500 sismos al mes, aunque la inmensa mayoría resultan imperceptibles para el ser humano. Esta dinámica geológica responde a la interacción compleja de tres grandes estructuras globales:



Placa de Nazca: Ubicada bajo el Océano Pacífico, esta placa oceánica avanza activamente hacia el oriente y se subduce (se introduce por debajo) de la corteza continental.

Ubicada bajo el Océano Pacífico, esta placa oceánica avanza activamente hacia el oriente y se subduce (se introduce por debajo) de la corteza continental. Placa Sudamericana: Soporta la masa continental del país y recibe la presión continua tanto de la Placa de Nazca por el oeste como de la Placa del Caribe por el norte.

Soporta la masa continental del país y recibe la presión continua tanto de la por el oeste como de la por el norte. Placa del Caribe: Ubicada al norte de Colombia, interactúa en el margen de la Costa Caribe, generando importantes sistemas de compresión.

Esta pugna tectónica comprime el relieve y genera numerosas deformaciones en la corteza terrestre, originando extensos sistemas de fallas geológicas activas. Entre las más destacadas se encuentra el Sistema de Fallas de Romeral, que atraviesa el país de sur a norte a lo largo de la Región Andina, así como la Falla de Bucaramanga, la Falla de Santa Marta-Bucaramanga y el Sistema de Fallas del Borde Llanero.

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El sismo reportado tuvo lugar precisamente en el denominado Nido Sísmico de Bucaramanga (ubicado bajo el municipio de Los Santos, en la Mesa de los Santos, Santander). Este fenómeno geológico es considerado la segunda zona con mayor concentración de actividad sísmica del planeta, únicamente superada por el Nido Sísmico de Vrancea en Rumania.

En esta zona específica, a profundidades que oscilan habitualmente entre los 140 y 160 kilómetros, chocan y se acomodan fragmentos de litosfera antigua acoplados al proceso de subducción. Esta configuración genera temblores diarios de magnitudes moderadas que, al ocurrir a tanta profundidad, raras veces causan estragos en la superficie pero mantienen un registro telúrico constante.



¿Qué hacer antes, durante y después de un temblor?

Aunque eventos de magnitud 3.1 no suelen generar emergencias, la gestión del riesgo exige estar siempre preparados en un país de alta sismicidad:



Antes: Identifique las rutas de evacuación, ubique los puntos de encuentro seguros en su hogar o lugar de trabajo y mantenga a la mano un botiquín de primeros auxilios y una linterna.

Identifique las rutas de evacuación, ubique los puntos de encuentro seguros en su hogar o lugar de trabajo y mantenga a la mano un y una linterna. Durante: Guarde la calma. Si se encuentra en una edificación, aléjese de ventanas, espejos u objetos pesados que puedan caer. Agáchese, cúbrase y agrárrese debajo de una mesa o estructura firme hasta que cese el movimiento. Evite usar ascensores.

Guarde la calma. Si se encuentra en una edificación, aléjese de ventanas, espejos u objetos pesados que puedan caer. debajo de una mesa o estructura firme hasta que cese el movimiento. Evite usar ascensores. Después: Verifique si hay heridos, revise posibles fugas de gas o daños eléctricos antes de reingresar a un inmueble y manténgase atento a los comunicados oficiales emitidos por el SGC y la UNGRD.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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