El duro relato de la mamá de Celeste Osorio, niña de 2 años asesinada por ladrones: "No era mala"

Las autoridades capturaron en las últimas horas al presunto responsable del homicidio de Celeste Valentina Osorio, la niña de 2 años que murió tras un ataque a bala contra la tienda de uno de sus familiares en Polonuevo, Atlántico. Familiares y vecinos de la comunidad exigen que se haga justicia en este caso.

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Celeste fue una pequeña de 2 años que recibió un impacto de bala en la cabeza, disparado por un grupo de criminales que atacó el negocio de sus familiares. “Los niños no se tocas, los niños se respetan. Justicia, justicia, justicia por Celeste”, arengó la comunidad.



"Me dijo, 'gracias, mamá´"

Aliana Valentina Duque, mamá de Celeste, habló con Noticias Caracol y pidió “justicia por mi niña porque esto no se puede quedar así. Ella no era mala, nosotros no somos malos. Simplemente, por querer salir adelante, tenemos nuestro negocio”.

La justicia, según las autoridades, ya se está aplicando. El gobernador anunció que en Barranquilla fue capturado el presunto homicida cuando pretendía huir hacia Bogotá. “Queremos manifestar nuestra complacencia por la rápida reacción de nuestras autoridades de Policía que capturaron ya al homicida de la niña Celeste, que realmente fue un hecho doloroso”, manifestó Eduardo Verano, gobernador del Atlántico.



Con fotografías que han colocado en redes sociales, familiares de Celeste la recuerdan como una pequeña agradecida por todo hasta segundos antes de su muerte. “Incluso yo le estaba dando a ella su comida, como a las 7:00 p. m. y ella me dijo, ‘gracias, mamá’, pero yo no sabía por qué me lo decía. Ella me abrazó y me dijo, ‘gracias, mamá". El detenido será presentado en las próximas horas ante un juez que legalizará su captura.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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