Temblor se sintió en la costa Caribe en la noche de este 21 de julio: epicentro y magnitud

El Servicio Geológico Colombiano informó que a las 9:18 de la noche de este martes 21 de julio se presentó un sismo de magnitud 3,0 con epicentro en el departamento del Magdalena, en la costa Caribe de Colombia. Según el reporte oficial, el movimiento telúrico se originó a una profundidad superficial.

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De acuerdo con la información publicada por la autoridad geológica, el epicentro se localizó cerca de varios municipios del norte del país: Santa Marta se encuentra aproximadamente a 25 kilómetros del punto donde se originó el sismo; Ciénaga está a unos 30 kilómetros; Puebloviejo a cerca de 34 kilómetros. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas ni daños en viviendas, edificaciones o infraestructura como consecuencia del movimiento

Tras el reporte del Servicio Geológico Colombiano, varios ciudadanos compartieron en X que alcanzaron a percibir el movimiento sísmico en Santa Marta y otros sectores cercanos. Algunos aseguraron que el movimiento fue "leve y corto", mientras que otros afirmaron que "se sintió fuerte, solo fue un segundo, pero se percibió". También hubo quienes comentaron que "se sintió la estremecida" y que el temblor "duró pocos segundos", aunque otros manifestaron que no lograron percibirlo.



¿Cómo activar la alerta de sismos en el celular?

Los teléfonos Android cuentan con un sistema gratuito de alertas de terremotos que puede avisar segundos antes de que se perciba un movimiento sísmico, dependiendo de la distancia al epicentro. Para activarlo:

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Abra Configuración. Ingrese a Seguridad y emergencia (en algunos equipos aparece como Ubicación avanzada). Busque la opción Alertas de terremotos. Active la función y mantenga habilitada la ubicación y la conexión a internet.

En dispositivos iPhone, Apple no dispone de un sistema propio de alertas sísmicas para Colombia. Los usuarios pueden activar las Alertas de Emergencia desde Configuración > Notificaciones, aunque estas dependen de las autoridades locales y no siempre incluyen avisos de sismos. También es posible utilizar aplicaciones especializadas de monitoreo sísmico.

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Las autoridades recuerdan que, en caso de un temblor, lo más importante es mantener la calma, proteger la cabeza y el cuello, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, y evitar el uso de ascensores durante una evacuación. Además, si sintió el sismo, puede reportarlo a través de la plataforma "Sismo Sentido" del Servicio Geológico Colombiano, información que ayuda a fortalecer el monitoreo de estos eventos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co