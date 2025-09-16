En vivo
COLOMBIA  / Tren de Cercanías del Valle del Cauca cerca de lograr cofinanciación: "Una realidad en construcción"

Tren de Cercanías del Valle del Cauca cerca de lograr cofinanciación: "Una realidad en construcción"

Este martes el Gobierno Nacional anunció que en las próximas semanas se firmará la cofinanciación del Tren de Cercanías del Valle del Cauca. Esto se sabe del proyecto de transporte que le cambiará la cara al departamento.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: septiembre 16, 2025 01:16 p. m.
Tren de Cercanías del Valle del Cauca cerca de lograr cofinanciación: "Una realidad en construcción"
El Tren de Cercanías del Valle iría de Cali hasta Jamundí.
Johannes Bud(Wikimedia)/Mintransporte

