UNGRD aprueba la declaratoria de situación de desastre ante llegada de El Niño: regiones afectadas

Los efectos de las altas temperaturas asociadas al fenómeno de El Niño comienzan a notarse en el país, especialmente en la costa Caribe. Es por eso que el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) aprobó por unanimidad recomendar la declaratoria de situación de desastre nacional ante la inminencia de los efectos del fenómeno de El Niño. Se espera que este miércoles se expida el decreto, el cual ordenaría trasladar alrededor de 4 billones de pesos a ese organismo, según anunció el Gobierno Nacional.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Ruth Maritza Quevedo, viceministra de Agua y Saneamiento Básico de Colombia, afirmó que actualmente 558 municipios del país se encuentran en nivel alto o muy alto de presentar situaciones catastróficas. Entre las regiones más afectadas o de mayor riesgo están La Guajira, San Andrés, la costa Caribe y la región Andina. Por otro lado, el presidente Gustavo Petro advirtió que "en diciembre habrá una sequía nunca antes vista".

"La decisión permitirá adoptar medidas anticipadas para proteger a las comunidades, fortalecer la capacidad de respuesta del Estado y reducir los impactos asociados a las condiciones climáticas extremas que podrían presentarse en diferentes regiones del país. La Ley 1523 de 2012 faculta al Estado para declarar una situación de desastre cuando existe un riesgo inminente, sin necesidad de esperar a que los efectos se materialicen. Esta herramienta permite movilizar capacidades institucionales y coordinar acciones oportunas para enfrentar los riesgos asociados al fenómeno de El Niño 2026-2027", aseguró la UNGRD.



Afectaciones por el fenómeno de El Niño en Colombia

Una de las ciudades más afectadas por la sequía en las últimas semanas es Santa Marta, donde hay por lo menos 700 familias que desde hace 42 días que no cuentan con agua. "Nos ha tocado duro en ese sistema porque antes teníamos agua en alberca, ya ni en alberca llega, tenemos que ir a buscarla", aseguró una de las afectadas. Como no llega el agua potable, varias de estas personas deben caminar entre 2 y 3 kilómetros para conseguir el líquido.



Otro lugar donde es grave la situación es en Riohacha, la capital de la Guajira, pues algunas personas dicen que les llega el agua solo una vez a la semana. "Los martes, y tenemos que hacer milagros, levantarnos a las 12 de la noche o 1 de la noche para poder conectar la turbina porque es con turbina que llega", aseguró Hermina Montalvo, líder comunitaria.



La situación tiene otras consecuencias, porque las altas temperaturas también tienen disparado el consumo de energía en toda la costa Caribe. El aumento se estima que es de un 11% en ciudades como Cartagena. Por su parte, la empresa Afinia asegura es que la infraestructura eléctrica está operando al límite justamente por esta alta demanda que se ha venido registrando. También, envió un mensaje a la ciudadanía para que use de manera responsable la energía, por ejemplo, manteniendo los aires acondicionados en 26ºC.

Publicidad

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

