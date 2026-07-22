Conductor borracho atropelló a tres personas en Mosquera: una mujer murió y dos quedaron heridas

Un grave accidente de tránsito conmocionó a Mosquera, Cundinamarca, durante la noche de lunes 20 de julio, puente festivo, luego de que un conductor que, según las autoridades del municipio, manejaba bajo los efectos del alcohol y atropelló a tres peatones, causando la muerte de una mujer y dejando a otras dos personas heridas. El hecho ocurrió en inmediaciones de la glorieta del Parque Cultural.



Video de grave accidente en Mosquera donde mujer murió

De acuerdo con los reportes conocidos por Blu Radio y CityTV, el accidente se registró hacia las 8:30 de la noche del lunes 20 de julio. Según videos compartidos en redes sociales, las víctimas caminaban por el sector cuando fueron embestidas por un vehículo particular que circulaba por la zona. Tras el fuerte impacto, ciudadanos que presenciaron la escena alertaron a los organismos de emergencia para atender a los afectados.

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La víctima fatal fue identificada como Patricia Rodríguez, de 59 años, quien sufrió lesiones de extrema gravedad y falleció pese a la rápida llegada de los equipos médicos. Junto a ella resultaron lesionadas otras dos personas, entre ellas un menor de edad, quienes fueron trasladadas a un centro asistencial para recibir atención especializada.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de este caso es que el conductor habría intentado escapar después de causar el atropellamiento. Testigos afirmaron que, tras impactar a las víctimas, el hombre aceleró con la intención de abandonar el lugar. Sin embargo, perdió el control del automóvil y terminó sobre un separador ubicado en una zona verde cercana, situación que facilitó su retención por parte de varios ciudadanos.



#VideoBlu Una persona muerta y dos más heridas es el saldo de un accidente de tránsito por cuenta de un conductor borracho en Mosquera, Cundinamarca. De acuerdo con el informe oficial, la persona al volante iba en grado dos de alicoramiento y trató de escapar. pic.twitter.com/maPnaaUWAu — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 21, 2026

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Videos grabados por personas que se encontraban en el sector comenzaron a circular rápidamente en redes sociales. En las imágenes se observa la tensión que se vivió después del accidente y la reacción de algunos habitantes, quienes intentaron impedir la huida del responsable antes de la llegada de la Policía y los agentes de tránsito. Incluso, según versiones conocidas, varias personas habrían intentado agredir al conductor debido a la gravedad de lo ocurrido.



Conductor que atropelló a mujer tenía grado dos de embriaguez

Las autoridades de Mosquera confirmaron posteriormente que el hombre dio positivo en la prueba de alcoholemia practicada tras el accidente. El alcalde del municipio, Nelson Hernán Parra, informó a Blu Radio que el conductor presentaba grado dos de embriaguez, una condición que agrava su situación judicial y que podría derivar en sanciones penales severas por la muerte de una persona y las lesiones ocasionadas a los demás afectados.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL