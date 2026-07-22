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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Temblor hoy en Colombia: sismo de 3.2 se registró en la madrugada; ¿dónde fue el epicentro?

Temblor hoy en Colombia: sismo de 3.2 se registró en la madrugada; ¿dónde fue el epicentro?

Según el SGC, el temblor ocurrió exactamente a las 3:14 de la madrugada y tuvo como epicentro un municipio del departamento de Santander. Esta fue su profundidad.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 22 de jul, 2026
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Temblor hoy en Colombia: sismo de 3.2 se registró en la madrugada; ¿dónde fue el epicentro?
Temblor hoy en Colombia: sismo de 3.2 se registró en la madrugada -
Getty Images

Un temblor de magnitud 3.2 se registró en la madrugada de este martes, 22 de julio de 2026, en el departamento de Santander, una de las regiones con mayor actividad sísmica del país. El movimiento telúrico fue reportado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica en el territorio nacional.

Temblor hoy en Colombia: ¿dónde fue el epicentro?

De acuerdo con el informe oficial, el sismo ocurrió exactamente a las 3:14:43 de la madrugada, hora local de Colombia, y tuvo como epicentro el municipio de Los Santos, Santander, una zona ampliamente conocida por estar ubicada cerca del denominado Nido Sísmico de Bucaramanga, considerado uno de los sectores más activos sísmicamente en el mundo.

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Según los datos entregados por el SGC, el temblor tuvo una magnitud de 3.2 y se originó a una profundidad de 150 kilómetros, una característica que lo clasifica como un evento sísmico intermedio. Este tipo de movimientos suelen sentirse en amplias zonas del territorio, aunque debido a su profundidad y magnitud moderada generalmente no generan afectaciones graves ni daños en infraestructura.

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El reporte técnico identificó el evento con el código SGC2026ohlcci y precisó que fue localizado en las coordenadas 6.86 grados de latitud y -73.13 grados de longitud. Además, para determinar sus características se utilizaron los registros de 64 estaciones sismológicas, lo que permitió realizar una evaluación detallada y una localización precisa del fenómeno.

En cuanto a los municipios cercanos al epicentro, el Servicio Geológico Colombiano indicó que el sismo ocurrió a 12 kilómetros de Los Santos, a 14 kilómetros de Jordán y a 16 kilómetros de Zapatoca, todos en el departamento de Santander. Estas poblaciones suelen registrar con frecuencia movimientos telúricos debido a las condiciones geológicas de la región.

El SGC ha explicado en anteriores oportunidades que Santander es una de las zonas donde más se reportan temblores en Colombia. Esto se debe a la interacción de varias estructuras tectónicas y a la presencia del Nido Sísmico de Bucaramanga, una concentración de eventos sísmicos que se producen a profundidades considerables. Por esta razón, es común que habitantes de municipios cercanos perciban movimientos leves o moderados durante diferentes momentos del año.

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ÁNGELA URREA PARRA
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