Un carro bomba estalló en la noche del lunes en Villavicencio, dejando 23 heridos y graves destrozos en la sede de la Gobernación del Meta y sus alrededores. Este martes el presidente Abelardo de la Espriella llegó a la zona donde ocurrió el atentado y comunicó de manera breve las primeras determinaciones luego de estos acontecimientos.

(Lea: El dramático momento en Villavicencio por atentado con carro bomba: "Un golpe potente")

Publicidad

El mandatario dijo que el Gobierno Nacional está en Villavicencio para anunciar que va a destinar recursos para la reconstrucción del área afectada. De hecho, las autoridades realizan desde esta mañana de martes el barrido y el censo de los lugares afectados, pues varios comercios quedaron reducidos a esquirlas tras la explosión.



“No vamos a dejar que este hecho quede impune y los culpables van a pagar”, manifestó De la Espriella en conversación con medios de comunicación. Posteriormente señaló que “un falso proceso de paz que desmovilizó a unos pocos bandidos terminó creando cuatro o cinco Farc” y, además, se refirió a “un gobierno que durante cuatro años empoderó a los criminales terminó afectando las capacidades de la fuerza pública”.



(Además: El punto exacto del carro bomba en Villavicencio y las fotografías de cómo estaba antes la zona)

Publicidad

En su discurso agregó que desde su Gobierno están enfrentando a los grupos criminales: “No vamos a retroceder ni negociar, los vamos a derrotar por la razón o por la fuerza”. Señaló que no van a frenar las operaciones militares, recordando que se han realizado varios bombardeos contra el Eln y las disidencias.

#AEstaHora | El presidente Abelardo de la Espriella ya se encuentra en Villavicencio, lugar del atentado con carro bomba. Esto dijo en su llegada.



Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉🏻 https://t.co/F7cbbMUXI4 pic.twitter.com/XqlvQmaPkF — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 24, 2026

De la Espriella responsabilizó del atentado contra la Gobernación del Meta a alias Antonio Medina, comandante de los frentes 28 y 29 de las disidencias de las Farc, que a su vez están bajo el mando de ‘Iván Mordisco’. “El bandido ‘Antonio Medina’ de las disidencias es culpable. Vamos a ir tras él”, mencionó el mandatario.

Publicidad

En otro aparte, el presidente se refirió a ‘Antonio Medina’ señalando que “lo vamos a hacer pagar con sangre todo el daño y todo el terror que está sembrando”. También manifestó que estos ataques de los grupos armados ilegales obedecen a que la fuerza pública los está enfrentando y por eso están “desatados”. “Le pido confianza al pueblo colombiano”, puntualizó De la Espriella.

NOTICIAS CARACOL