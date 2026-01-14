Video| Tierno gesto de hija de Yeison Jiménez, conmueve al público durante el homenaje

Con apenas 7 años, Thaliana Jiménez enfrenta una de las pérdidas más difíciles, la muerte de su padre, el cantante Yeison Jiménez. En medio del dolor, la niña se convirtió en uno de los símbolos más conmovedores del homenaje, al entrar saludando al público, en medio de la despedida de su papá, con la fortaleza, la inocencia y el temple que caracterizan a los niños.



Acompañada por su familia y ante un público que cantó, vivió y sintió cada una de las canciones del artista, Thaliana no solo se despide del ídolo de miles, sino al padre que hoy deja una huella imborrable en su vida.

La menor hizo su entrada vestida con una camiseta con la fotografía de su padre, sosteniendo un globo blanco como símbolo de despedida . Cargada en los hombros de una persona, saludó al público, como si estuviera agradeciendo el acompañamiento y las muestras de cariño hacia su familia.

Además, antes de que iniciara formalmente el homenaje, Thaliana recorrió el recinto recolectando flores, ruanas, camisetas y distintos objetos que el público lanzaba en señal de amor y despedida. Con cuidado y tranquilidad, la niña llevó cada uno de estos elementos hasta el féretro de su padre, acompañando al público de manera amable y respetuosa, en un gesto que conmovió a los asistentes.



Estos momentos quedaron registrados en distintos en vivos y videos difundidos en redes sociales, donde miles de personas resaltaron la sensibilidad, el respeto y la fortaleza de la menor en medio del duelo.



El homenaje también honró la memoria de las seis personas que perdieron la vida en el trágico accidente, dejando un profundo vacío en sus familias, amigos y en el mundo artístico.



La hija de Yeison Jiménez tomó la palabra en medio del homenaje

Más adelante, la menor tomó el micrófono y, con voz entrecortada, compartió un mensaje que tocó el corazón de los asistentes. “Agradezcan mucho por sus papás”, dijo, invitando al público a valorar a sus padres y a reconocer el esfuerzo que hacen por sus hijos. En sus palabras también recordó uno de los sueños de Yeison Jiménez: ver crecer a sus hijos. Aunque reconoció que no pudo cumplirlo en vida, expresó con ternura que lo hará “desde el cielito”.

Thaliana también contó que habló con su padre y que uno de sus mayores deseos era que oraran por él y que hubiera paz, un mensaje que resonó en todo el Movistar Arena y fue recibido con aplausos y lágrimas.

La niña subió al escenario para acompañar a su abuela, Luz Mery Galeano, madre del cantante, quien visiblemente afectada tomó fuerza al sentir el respaldo del público. Tomadas de la mano y en medio de los cánticos de aliento, ambas lograron despedirse del artista con palabras llenas de fe y amor.

Al finalizar su intervención, Thaliana y su abuela se dirigieron al féretro. La menor acomodó algunos de los objetos que reposaban sobre el cofre y colocó una tela con el nombre de su padre, en un último gesto de amor que cerró uno de los momentos más conmovedores del homenaje.

