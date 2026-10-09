Chontico Noche resultados de este viernes, 9 de octubre de 2026: ganadores con la quinta

Los apostadores del chance Chontico Noche ya pueden consultar el resultado correspondiente al sorteo de este viernes 9 de octubre de 2026. Este juego de azar es uno de los más reconocidos del Valle del Cauca y cuenta con miles de participantes que diariamente siguen el sorteo para comprobar si sus números coinciden con el resultado oficial. Además de su amplia trayectoria regional, el Chontico se caracteriza por ofrecer distintas modalidades de apuesta que permiten ganar acertando desde una cifra hasta las cuatro cifras completas, lo que lo convierte en uno de los chances más consultados por quienes participan en este tipo de juegos de suerte y azar.



Resultados de Chontico Noche hoy 9 de octubre de 2026

Número ganador: 7882

Últimas dos cifras: 82

Últimas tres cifras: 882

Quinta balota: 1

Quienes realizaron apuestas para este sorteo deberán revisar cuidadosamente su comprobante para verificar si obtuvieron algún premio de acuerdo con la modalidad elegida al momento de registrar la jugada.



¿Qué es Chontico Noche?

El chance Chontico Noche es un sorteo autorizado en el Valle del Cauca que forma parte de la familia de juegos Chontico. Actualmente cuenta con modalidades de día y noche, además del Super Chontico Millonario, que se realiza semanalmente. El juego consiste en seleccionar un número de cuatro cifras comprendido entre 0000 y 9999. Posteriormente, el participante define el valor de la apuesta y la modalidad en la que desea jugar. Si los números coinciden con el resultado oficial, puede acceder a premios económicos establecidos en el plan autorizado para el chance en Colombia.

Uno de los aspectos más consultados por los apostadores es el horario del sorteo. De acuerdo con la programación oficial, Chontico Noche se realiza de lunes a viernes a las 7:00 p. m., mientras que los sábados se juega a las 10:00 p. m. y los domingos y festivos a las 8:00 p. m. Los jugadores tienen la posibilidad de escoger diferentes modalidades de apuesta según el nivel de riesgo y el premio que buscan obtener. Entre las más populares se encuentran el superpleno de cuatro cifras, el combinado de cuatro cifras, las apuestas a tres cifras, la pata y la uña. También existe la posibilidad de participar mediante la modalidad de quinta balota, una característica incorporada recientemente al juego y que complementa el resultado principal del sorteo.



Cuánto paga el chance Chontico

El plan de premios contempla diferentes pagos dependiendo de la cantidad de cifras acertadas. Por ejemplo, una cifra puede pagar cinco veces el valor apostado, mientras que acertar las cuatro cifras exactas puede representar un premio de hasta 4.500 veces la apuesta realizada. Asimismo, existen pagos específicos para quienes aciertan dos cifras, tres cifras o realizan apuestas combinadas, modalidades que permiten aumentar las opciones de obtener algún premio.

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Las apuestas de Chontico pueden realizarse en puntos autorizados del Valle del Cauca, así como en establecimientos de la red Paga Todo habilitados en Bogotá, Soacha y Cundinamarca. Para reclamar un premio es indispensable conservar el tiquete original en buen estado y presentar un documento de identidad. En el caso de premios iguales o superiores a $100.000, el operador solicita además que el comprobante esté diligenciado y que el ganador presente copia de la cédula de ciudadanía.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL