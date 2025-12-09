En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MARÍA CORINA MACHADO
DENUNCIA INSPECTOR POLICÍA
ARCHIVOS CALARCÁ
SALARIO MÍNIMO
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Colpensiones explica en qué casos se puede retirar la pensión sin cumplir la edad

Colpensiones explica en qué casos se puede retirar la pensión sin cumplir la edad

Para obtener una pensión en el Régimen de Prima Media se debe tener 57 años en el caso de las mujeres y 62 en los hombres, además de haber cotizado 1.300 semanas. No obstante, hay algunas excepciones.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 9 de dic, 2025
Comparta en:
¿En qué casos se puede retirar la pensión sin cumplir la edad? Colpensiones explica
¿En qué casos se puede retirar la pensión sin cumplir la edad? Colpensiones explica -
Armi Judith Escandon en Google Maps - Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad