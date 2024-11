¿Qué pasará con los créditos del Icetex? Ministro de Educación responde a estudiantes preocupados

Estudiantes de carreras universitarias han venido denunciando que no pueden acceder a las convocatorias para créditos del Icetex del año 2025, al parecer, por la falta de recursos en la entidad.

El ministro de Educación, Daniel Rojas, se refirió al tema en Noticias Caracol en vivo y dijo que los 400.000 millones de pesos que se girarían al Icetex “no están en vilo"-

(Lea también: ICETEX condonará intereses en sus créditos: puede participar desde su casa)

El funcionario recalcó que "el Ministerio de Hacienda ha hecho una reprogramación de los giros de los 400.000 millones que faltan para completar el presupuesto de la vigencia de 2024 del Icetex y lo que me han dicho desde minhacienda es que la reprogramación obedece a los giros que se están haciendo para atender la emergencia invernal, pero que se van a hacer y ningún estudiante que tenga crédito con el Icetex está en riesgo de que esos giros no se hagan”.

Publicidad

¿Qué dicen los estudiantes que tienen créditos con Icetex?

Los estudiantes dicen que han intentado ingresar a la página del Icetex, que el item de convocatorias no ha sido habilitado y muchas de las matriculas para el próximo año se están empezando a tramitar desde ya.

Valeria, estudiante de medicina de la Universidad Antonio Nariño, habló en Noticias Caracol en vivo sobre su situación y dijo que “mi método para financiar la carrera es mediante un préstamo con el Icetex. Sin embargo, he estado en este proceso por aproximadamente un mes y no se me ha dado respuesta, lo que imposibilita que siga estudiando, ya que mi familia no tiene con qué financiar mi carrera”.

Publicidad

Otro caso es el de una estudiante de música conocida como Karina, que viajó a Barcelona, España, para estudiar. La joven aseguró que obtuvo una beca con el Icetex, la cual le quitaron. No obstante, se supo que ella estaba preseleccionada por la entidad para la beca, pero no había culminado el proceso.

“Para estar aquí tuve que pedir 30 millones de pesos prestados y poder sacar a visa de estudiante. Además, ese dinero debo pagarlo en diciembre y ahora no sé qué hacer porque yo no me presenté a una beca para tener deudas, no me presenté porque tuviera dinero, sino porque no puse costear mi universidad”, manifestó la joven.

(Lea también: Cómo obtener un crédito de ICETEX: pasos para solicitarlo por primera vez)