Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
ECONOMÍA  / ¿Cuánto debe pagar de SOAT 2026 si tiene moto de más de 100 cc? Simulador y tabla de precios

¿Cuánto debe pagar de SOAT 2026 si tiene moto de más de 100 cc? Simulador y tabla de precios

Con el anuncio de los nuevos precios del SOAT para el entrante 2026, esto es lo que debe tener en cuenta para calcular cuánto debe pagar. La Superfinanciera cuenta con un simulador que puede facilitarle el trabajo.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 31 de dic, 2025
SOAT Motos más vendidas
Las tarifas del SOAT han sido ajustadas para reflejar mejor los costos asociados a la atención de accidentes de tránsito. -
Fotomontaje Noticias Caracol

