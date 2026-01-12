¿Cuánto le pueden subir de cuota de administración en este 2026?

El presidente Gustavo Petro les pidió a las asambleas de propietarios de propiedad horizontal “no caer en arribismos”. Según su consideración, deberían tomar el índice de inflación como base y rechazar el aumento a través del salario mínimo, el cual subió un 23 por ciento por decisión del mandatario.

¿Pero cuánto es lo que debería subir la cuota de la administración para este 2026? De acuerdo con expertos consultados por Noticias Caracol, el aumento obedece al alza de los costos operativos del conjunto o edificio, como el mantenimiento, los servicios públicos y el pago de empleados, ya sea seguridad o aseo.



Germán Molano, presidente del colegio de administradores de propiedad horizontal de Bogotá, el porcentaje que debe subir depende de lo acordado en la asamblea general de copropietarios. El administrador del conjunto o edificio presenta un presupuesto con los costos que se van a requerir y tener el dinero suficiente para mantener en orden el lugar.



¿Sube con el salario mínimo o con el IPC?

Son cinco los factores que impactan en el aumento de la cuota de administración, según los expertos:



Salario mínimo y prestaciones sociales que impactan en seguridad y aseo.

Contratos de seguridad con recargos nocturnos y dominicales.

Servicios públicos de zonas comunes.

Mantenimientos obligatorios, como ascensores, bombas y sistemas eléctricos.

Seguros y pólizas exigidos por ley.

Para Hernando Carrillo, presidente de la agremiación colombiana de propiedad horizontal, la cuota de administración no debe estar indexada al salario mínimo o al IPC, que terminó en 5,10 por ciento, sino a las necesidades del conjunto o edificio.

El experto señala que, si se toman en cuenta el salario mínimo o el IPC, el promedio en que aumente la cuota de administración podría estar cercano a un 20 por ciento.

Cabe señalar que muchas propiedades horizontales tienen en sus estatutos cómo rige el aumento de la cuota de administración, señalando en estos si esta sube con el salario mínimo o con el IPC. “No tenemos ni piso ni techo para establecer una unidad de medida para la propiedad horizontal. Lo que se debe hacer es tener en cuenta los requerimientos y necesidades, pero no hay factores decisivos para eso. Hay que actuar con sensatez y prudencia”, señaló Molano.

En conclusión, de acuerdo con los expertos consultados por Noticias Caracol, asistir a la asamblea general de copropietarios y debatir sobre cuál es el aumento prudente para la cuota de la administración es la clave para definir de cuánto debe ser el rubro.

