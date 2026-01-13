Dólar cerró por debajo de $3.700: es el precio más bajo desde junio de 2021

El precio del dólar este martes, 13 de enero de 2026, tuvo una caída significativa. La Tasa Representativa del Mercado cerró en $3.663,24, su precio más bajo desde junio de 2021. A las 8 de la mañana de hoy, la TRM abrió en $3.717,09, lo que significa que la moneda estadounidense bajó $53,85.

En la primera semana del enero, el dólar alcanzó niveles más altos. La Tasa Representativa del Mercado del lunes 5 de enero fue de $3.790,77, y el martes 6 de enero alcanzó los $3.770,03. En comparación, el cierre de diciembre registró valores superiores a los $3.800 en varias ocasiones. Entre ellos destacan el 22 de diciembre, cuando la tasa se ubicó en $3.817,93, y el 19 de diciembre, cuando alcanzó los $3.874,71.



¿Qué se espera del dólar durante la semana del 12 al 16 de enero de 2026?

Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66, señaló en Noticias Caracol que "esta semana estará marcada por una elevada carga de información macroeconómica en Estados Unidos, con el foco puesto en los datos de inflación , IPC e IPP, que permitirán actualizar el diagnóstico sobre la trayectoria de precios y el ritmo de las próximas decisiones de política monetaria. Todo esto ocurre en un contexto donde la Reserva Federal ha dejado clara su disposición a actuar de forma data-dependiente, mientras los mercados continúan sensibles a cualquier señal que pueda afectar la credibilidad institucional del banco central, especialmente tras el reciente episodio de tensión política en torno a su independencia".



"En un escenario favorable al riesgo, donde las cifras de inflación confirmen un proceso de desinflación en curso y las tensiones institucionales en Estados Unidos escalen, el dólar debería continuar su tendencia bajista estructural. Una menor volatilidad global, junto con un mayor apetito por riesgo y flujos hacia commodities, reforzaría este escenario. Bajo estas condiciones, el dólar podría profundizar su debilidad frente a las monedas emergentes, el USD/COP tendría espacio para continuar corrigiendo hacia niveles cercanos a $3.700", agregó el experto.



Según Rodrigo Lama, el arranque de la semana ha estado marcado por la publicación de indicadores clave de inflación, comenzando con el IPC y seguido por el IPP, ambos determinantes para definir el rumbo de las próximas decisiones de política monetaria. A este contexto se sumó un factor adicional de riesgo institucional: las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, tras conocerse amenazas sobre una posible investigación penal relacionada con su testimonio ante el Congreso.

El experto recalcó que "este episodio reactivó los temores sobre una posible interferencia del poder ejecutivo en la política monetaria y puso en discusión la independencia de la Reserva Federal. Aunque Powell reafirmó que las decisiones de tasas se basan exclusivamente en fundamentos económicos, la escalada del conflicto con la Casa Blanca elevó la incertidumbre y golpeó la confianza de los mercados llevando al índice VIX a apreciarse más de un 10 % durante el inicio de la jornada".

