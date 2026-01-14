Fenalco demandó el aumento del salario mínimo para 2026 y pidió su "suspensión inmediata"

Fenalco presentó ante el Consejo de Estado una demanda contra el aumento del salario mínimo para 2026, que por decreto del Gobierno nacional fue del 23%, quedando en 2 millones de pesos, lo que para el gremio de comerciantes es un “exabrupto”.

Cuando el presidente Gustavo Petro anunció el incremento de lo que denominó salario mínimo vital, dijo que la subida "se calculó no solo con base en indicadores como inflación y productividad, sino en otros que permitieron un aumento más justo y con los que se garantizarán mejores condiciones de vida para los trabajadores y sus familias".

Según él, “entre más sube el salario mínimo el desempleo baja”. (Lea también: Gremios y centrales obreras reaccionan a aumento del 23% del salario mínimo en Colombia para 2026)



Los argumentos de Fenalco contra el incremento del salario mínimo

Jaime Alberto Cabal, presidente de esa corporación, señaló que la decisión del Gobierno “desconoció el marco legal y constitucional vigente al aplicar criterios no contemplados en la ley y sustituir las variables obligatorias para la fijación del salario mínimo; inflación, productividad, PIB y participación de los salarios en el ingreso nacional; por el concepto de ‘salario vital’, construido a partir de referentes de la OIT sin carácter vinculante”.



“Además, se desconoció la competencia exclusiva del DANE como autoridad técnica encargada de definir y certificar la canasta del IPC, fundamento esencial para la medición de la inflación en el país”, añadió.



Cabal también señaló “que el decreto no explica de manera clara y verificable cómo se pasó de variables económicas que justificaban ajustes del 6,21%, a un incremento del 23,7%, sin sustento técnico suficiente”. (Lea también: ¿En cuánto quedaron el salario mínimo vital y el auxilio de transporte para 2026 que anunció Petro?)

Por estas razones, Fenalco solicitó al Consejo de Estado “la suspensión provisional inmediata de la medida argumentando que su aplicación genera impactos irreversibles, presiones inflacionarias adicionales, pérdida de empleo formal, aumento de la informalidad, afectación del aparato productivo y deterioro de las finanzas públicas”.

“Esta no es una discusión contra los trabajadores, que se verán seriamente afectados por la inflación generada como consecuencia de la medida. Es una defensa del Estado de Derecho y de la estabilidad económica del país. Hacemos un llamado al Consejo de Estado para que prevalezca el interés general del país por encima de los intereses politiqueros del Gobierno”, expresó Cabal, asegurando que, de no corregirse el incremento, se perderían alrededor de 772.340 empleos “y se cerrarían miles de mipymes”.

“Colombia tiene que cuidar su economía, tiene que cuidar su empleo, tiene que cuidar sus trabajadores y tiene que cuidar sus empresarios”, finalizó.

Contrario a lo expresado por los gremios, Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) dijo que el salario mínimo fijado para 2026 un "acto de justicia social" sin precedentes. (Lea también: Así puede calcular pago por día a trabajadores domésticos con el aumento del salario mínimo en 2026)

