Nequi aclara si existe o no un botón que puede sacar plata de su cuenta sin su aprobación

Entre los años 2021 y 2025, la forma de mover dinero en Colombia tuvo un cambio de fondo. Según datos de la Superintendencia Financiera, el uso de internet y de aplicaciones para hacer transacciones subió del 35,7% al 66,6%. Este crecimiento significa que hoy más personas usan el celular para pagar en restaurantes, repartir cuentas con amistades o hacer compras en tiendas de barrio. Con este aumento de operaciones en el día a día, también aparecen errores, como mandar dinero a un número que no corresponde. Ante la duda de las personas sobre la seguridad de su dinero, Nequi entregó datos para desmentir creencias que circulan entre los usuarios.

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¿Existe o no un botón de "aceptar" para sacar dinero de su cuenta Nequi?

El punto central tiene que ver con la idea de que existe una función para retirar fondos de una cuenta ajena sin que el dueño se entere. Sobre esto, la plataforma aseguró a Noticias Caracol que no hay ningún botón o herramienta que permita sacar plata de la cuenta de otra persona sin su permiso.

La aplicación tiene una opción que se llama “Pedir”. Esta herramienta sirve para que una persona le solicite una suma de dinero a otra de forma voluntaria. Se usa, por ejemplo, cuando un grupo de gente pide comida a domicilio y uno de los integrantes solicita a los demás la parte que les toca pagar. El funcionamiento de esta opción es estricto: quien recibe la solicitud tiene que entrar a su perfil, revisar el pedido y dar su aprobación. Si el dueño de la cuenta no acepta el movimiento, el dinero no sale de su saldo disponible. Por esta razón, la recomendación para los usuarios es aceptar solo solicitudes de personas conocidas o cobros que ya están esperando. También se debe verificar quién hace el pedido antes de dar cualquier autorización dentro de la app.



¿Si envío plata a un número equivocado Nequi puede recuperarla automáticamente?

Otro tema frecuente es lo que ocurre cuando alguien se equivoca al digitar un número de celular o una llave de Bre-B y manda el dinero a la persona incorrecta. En estos casos, existe el mito de que el sistema puede deshacer la operación de forma automática. La realidad es que no hay una opción de “Reverso” inmediata. Una vez que el usuario confirma el envío, la plata llega de forma directa a la cuenta del receptor. El dinero no se puede quitar de esa cuenta si el dueño de la misma no da su permiso.



Para quienes cometen este error, hay dos caminos para intentar recuperar los fondos. El primero consiste en usar el historial de “Movimientos” que está dentro de la aplicación. La persona debe entrar a esa sección, elegir la transacción donde está el error y marcar la opción que pregunta si hubo algún problema con ese movimiento. Allí debe señalar que el envío se hizo a un número o persona equivocada y poner los datos que el sistema pide para iniciar el proceso.



El segundo camino es usar la función “Pedir” que ya se mencionó. Para esto, el usuario debe entrar a la aplicación y buscar el símbolo de pesos ($). Luego tiene que elegir la opción “Pide” y después marcar “A un Nequi”. El siguiente paso es poner el número de celular al que se mandó la plata por error, escribir el monto y redactar un mensaje para explicar lo que pasó. En esta situación, la plataforma funciona como un puente entre las dos partes. La devolución solo ocurre si la persona que recibió el dinero decide actuar con buena voluntad y autoriza que la plata regrese a su origen.

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Por otro lado, existe la duda sobre qué pasa si el dinero se envía a un número de teléfono que no tiene una cuenta activa en esta plataforma. En ese escenario, el dinero no se pierde. La aplicación no deja hacer envíos a números que no existen dentro de su sistema. Si alguien intenta mandar plata a un contacto sin cuenta, la aplicación saca un aviso de inmediato para informar que el número no tiene Nequi. En estos casos, el dinero se queda en la cuenta de origen y no hace falta pedir devoluciones.

Para evitar estas fallas, la herramienta permite revisar la identidad del receptor antes de finalizar el proceso. El sistema muestra una parte del nombre y del apellido de la persona que va a recibir los fondos. No sale el nombre completo para proteger los datos de los usuarios, pero esa información es suficiente para que quien manda la plata confirme si los datos son correctos.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL