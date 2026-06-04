El error común que podría hacerle perder el subsidio de vivienda de la caja de compensación

El subsidio familiar de vivienda es un aporte económico que entregan las cajas de compensación a trabajadores afiliados para facilitar la compra, construcción o mejoramiento de vivienda. Este beneficio no debe devolverse y funciona como complemento del ahorro y del crédito hipotecario.



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En Colombia, este tipo de subsidio está dirigido a hogares con ingresos limitados. En la mayoría de los casos, el grupo familiar debe demostrar ingresos mensuales de hasta cuatro salarios mínimos legales vigentes para poder postularse. El monto que se asigna depende del nivel de ingresos. Los hogares con menores ingresos pueden recibir un valor más alto, mientras que aquellos con ingresos cercanos al tope obtienen montos menores.

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Además, la asignación no es automática. Las cajas verifican la información entregada por el solicitante y evalúan condiciones como ingresos, ahorro y crédito aprobado antes de otorgar el subsidio.



¿Cuál es el error común por el que podría perder el subsidio de vivienda?

Uno de los errores que puede generar la pérdida del subsidio es presentar información que no coincide con los registros reales del solicitante. Esto incluye datos sobre ingresos, composición del hogar o situación financiera. Según, el experto en vivienda y crédito hipotecario Leo Ramírez, muchas personas creen que pueden “ajustar” la información para mejorar sus posibilidades de aprobación.

"Lo que la mayoría de la gente quiere es decirle a la caja de compensación que gana menos de dos salarios mínimos. ¿Para qué? Para que le preste le dé 52 millones de pesos ($52.527.150 es el subsidio para quienes ganan menos de dos salarios mínimos). Pero decirle al banco, vamos a suponer, siendo exagerados, que se gana 10 millones", mencionó el experto.



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Sin embargo, las cajas de compensación realizan validaciones internas y cruzan datos con diferentes fuentes, lo que permite detectar inconsistencias. Estas revisiones pueden incluir:



Verificación de ingresos reportados

Validación del crédito hipotecario aprobado

Revisión de documentos entregados

Confirmación de la información del grupo familiar

Cuando se detectan inconsistencias, el proceso puede detenerse, el subsidio puede ser negado o incluso suspendido si ya había sido aprobado.

"La caja de compensación se da cuenta que estás diciendo mentiras. ¿Qué va a decirte? Va a decirte, 'No te desembolso. Primero que todo, aclárame cuánto es lo que pides. (...) Va a comenzar a indagar. Si descubre que dijiste mentiras, te puede sancionar y vas a quedar entonces bloqueado durante 10 años para la solicitud de cualquier subsidio de vivienda", enfatizó Ramírez.

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Para evitar inconvenientes, es importante revisar toda la información antes de presentar la solicitud. Los datos deben coincidir con certificados laborales, extractos y documentos oficiales. También es clave verificar que el hogar cumpla con todos los requisitos establecidos por la caja de compensación, incluyendo nivel de ingresos, afiliación activa y condiciones de vivienda.

El proceso de postulación incluye la entrega de documentos como certificados de ingresos, evidencia de ahorro y aprobación de crédito hipotecario. Estos elementos permiten a la entidad evaluar la viabilidad del subsidio.

ÁNGELA URREA PARRA

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