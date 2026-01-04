En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
VENEZUELA
BOMBARDEOS EN CARACAS
NICOLÁS MADURO
TEMBLOR EN COLOMBIA
AUMENTO UPC
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / ¿Cuándo será la primera audiencia de Maduro y su esposa, Cilia Flores, en EE. UU.? Esto se sabe

¿Cuándo será la primera audiencia de Maduro y su esposa, Cilia Flores, en EE. UU.? Esto se sabe

La fecha y hora de la primera citación de Nicolás Maduro y su esposa ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York ya fue fijada. Allí se hará la lectura formal de los cargos.

Por: Carolina Valencia Lucas
Actualizado: 4 de ene, 2026
Comparta en:
Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, al tribunal
Tomada del video

Publicidad

Publicidad

Publicidad