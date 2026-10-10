¿Qué pasará con el salario mínimo en Colombia? Esto aclaró el Ministerio de Trabajo

El salario mínimo en Colombia seguirá aplicándose bajo las condiciones establecidas para 2026 mientras permanezca vigente la norma que fijó su valor. Así lo aseguró la ministra de Trabajo Natalia López Fuentes en un mensaje dirigido a los trabajadores y sus familias, ante la circulación de versiones que advertían sobre una posible eliminación del incremento del 23 % decretado para este año.



La cartera laboral fue enfática al señalar que el Gobierno Nacional no ha ordenado reducir el salario mínimo y que los trabajadores no tienen que devolver el dinero que ya recibieron por concepto de sus salarios. La aclaración se conoce mientras el Consejo de Estado estudia varias demandas contra el decreto que estableció el aumento para 2026.

“En los últimos días han circulado versiones falsas y mensajes que buscan generar miedo, incertidumbre y confusión entre los colombianos, asegurando que el Gobierno Nacional eliminará el incremento del 23 % del salario mínimo. Eso es falso y hoy queremos desmentirlo de manera categórica”, señaló el Gobierno en el pronunciamiento.



¿Cuánto quedó el salario mínimo en Colombia para 2026?

De acuerdo con la información divulgada por el Ministerio del Trabajo, el salario mínimo mensual para 2026 es de $1.750.905, a lo que se suma un auxilio de transporte de $249.095 para los trabajadores que tienen derecho a recibirlo.

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De esta manera, quienes reciben el salario mínimo y cumplen las condiciones para acceder al auxilio de transporte deben recibir un total de $2.000.000 mensuales.



El Gobierno explicó que estos valores deben continuar aplicándose mientras se mantenga vigente la norma que los establece. Por eso, si una persona trabaja por el salario mínimo y tiene derecho al auxilio de transporte, su empleador debe seguir pagando los valores correspondientes.



El pronunciamiento también busca aclarar las dudas de quienes ya recibieron sus pagos durante este año. Según el mensaje oficial, los recursos correspondientes a los salarios de enero, febrero y los demás meses de 2026 no deben ser devueltos por el solo hecho de que exista una demanda contra el decreto.

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“Si ya recibió su salario de enero, febrero o de cualquier otro mes de este año, ese dinero es suyo. Es fruto de su esfuerzo y de su trabajo. Nadie puede exigirle que devuelva esos recursos por el solo hecho de que exista una deman

da contra el decreto que fijó el salario mínimo”, indicó la ministra.



¿Por qué el Consejo de Estado estudia el aumento del salario mínimo?

El debate jurídico se encuentra en el Consejo de Estado, tribunal que estudia demandas presentadas contra el decreto mediante el cual se estableció el incremento del salario mínimo para 2026.

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Según explicó el Ministerio, se trata de un proceso judicial cuya decisión corresponde exclusivamente a ese alto tribunal. Por tanto, la existencia de las demandas no significa que el aumento haya sido eliminado ni que el salario mínimo haya sido reducido.

El Gobierno también señaló que respeta la independencia de la justicia y la separación de poderes. Mientras avanza el proceso, reiteró que no ha tomado ninguna decisión para reducir el salario mínimo ni está preparando una medida con ese propósito.

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Por ahora, el mensaje de la cartera laboral se centra en diferenciar el proceso judicial de las versiones que circulan sobre una supuesta reducción inmediata del ingreso de los trabajadores.

¿Qué deben hacer los trabajadores si tienen dudas sobre su salario?

El Ministerio del Trabajo invitó a las personas que tengan inquietudes relacionadas con el pago de sus salarios a acudir a las direcciones territoriales de la entidad, donde pueden recibir orientación sobre sus derechos laborales.

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Asimismo, pidió a los ciudadanos verificar la información antes de compartir mensajes sobre posibles cambios en el salario mínimo y consultar los canales oficiales.

“Que nadie juegue con la tranquilidad de los trabajadores. El salario es el sustento de millones de hogares y merece respeto, responsabilidad y claridad”, expresó el Gobierno en su mensaje.

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En consecuencia, cualquier decisión sobre ese proceso judicial corresponde al alto tribunal, y el Gobierno reiteró que no ha ordenado reducir el ingreso ni exigir la devolución de los pagos ya recibidos.