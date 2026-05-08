SIC sanciona a la Constructora Bolívar por publicidad engañosa y demoras en entrega de viviendas

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso una sanción de $1.306.426.800 a la empresa Constructora Bolívar Bogotá S.A. La medida surge tras detectarse graves irregularidades en el desarrollo y comercialización del proyecto de vivienda de interés social (VIS) denominado “Buenavista Living”.



¿Por qué la SIC multó a la Constructora Bolívar?

La investigación, liderada por la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, se fundamentó en una inspección realizada en octubre de 2024, requerimientos de información adicionales y el análisis de cerca de 30 quejas interpuestas por ciudadanos afectados. Uno de los pilares de la sanción radica en el reiterado incumplimiento en las fechas de entrega de los apartamentos. Según la SIC, la constructora modificó los plazos de entrega en al menos tres ocasiones, lo que vulneró las expectativas legítimas de los compradores.

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Esta situación no solo generó retrasos en la mudanza de las familias, sino que tuvo un impacto económico directo: al alterarse la fecha de escrituración, se vio afectado el precio final de los inmuebles, un factor crítico al tratarse de viviendas de interés social cuyo valor depende de factores legales vinculados al momento del trámite.

Además de los retrasos, la autoridad determinó que Constructora Bolívar incurrió en publicidad engañosa. Las piezas promocionales de “Buenavista Living” fueron calificadas como insuficientes, confusas e inoportunas. La SIC señaló que la información suministrada tenía la capacidad de inducir a error a los consumidores, especialmente porque no se informó con claridad que el proyecto consistía en viviendas de interés social (VIS)



Con este fallo, la entidad busca garantizar que los colombianos cuenten con las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas al realizar una de las inversiones más importantes de su vida: la compra de un hogar.



"Con esta decisión la SIC del Cambio reafirma su compromiso en la protección de los derechos de los consumidores en el sector vivienda, promoviendo que se tengan las herramientas mínimas para tomar decisiones informadas en el marco de las relaciones de consumo. Contra el acto administrativo sancionatorio procede recurso de reposición ante la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor y/o el de apelación ante la Delegada para la protección del consumidor", concluyó la SIC.



Constructora Bolívar se pronunció

A través de un comunicado compartido con Noticias Caracol, la Constructora Bolívar señaló que "Buenavista Living es un proyecto de vivienda conformado por un total de 2.044 unidades, cuyo proceso de escrituración y entrega inició en el mes de abril de 2025. A la fecha se encuentran entregadas 1.361 unidades lo que corresponde al 66% del total de las unidades y el avance de obra total del proyecto se encuentra en un 90%".

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"Durante todo el proceso de comercialización, construcción y entregas del proyecto, Constructora Bolívar ha mantenido una comunicación constante, clara y proactiva con sus clientes, informando oportunamente sobre los avances y novedades del proyecto. Así mismo, continuará brindando información transparente y responsable, orientada a generar tranquilidad y confianza", agregó la empresa.

Respecto al proceso de investigación de la SIC, la entidad aseguró que se originó por "la reprogramación de las fechas estimadas de entrega del proyecto, que obedeció a las recomendaciones técnicas respecto del sistema constructivo originalmente definido, las cuales fueron formuladas por los consultores suelistas y de diseños estructurales. Dichas recomendaciones fueron acatadas en su totalidad por la compañía". Además, "por la no inclusión en la publicidad del proyecto de su condición de Vivienda de Interés Social - VIS".

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"Frente a la decisión de la SIC, reiteramos nuestro respeto por las actuaciones de la autoridad competente y manifestamos nuestra total disposición para atender las órdenes emitidas, así como para ejercer nuestro derecho de defensa en las oportunidades legales correspondientes. A nuestros clientes de Buenavista Living, que a pesar de nuestra oferta de devolución del 100% de los recursos aportados a su negocio, decidieron confiar en Constructora Bolívar y de manera libre seguir adelante con su negocio, les reiteramos nuestras disculpas y lamentamos cualquier afectación que hubieren podido tener derivada de alguna de las dos situaciones antes mencionadas", concluyó la Constructora Bolívar.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL