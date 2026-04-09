Akemi Nakamura, exnovia de Maluma, le escribió dolorosa carta: "Para mí fuiste todo"

En un giro inesperado para el mundo del entretenimiento, la modelo y actriz colombo-japonesa Akemi Nakamura ha decidido romper un silencio de años sobre su relación con el astro del reguetón, Maluma. Lo que comenzó como una dinámica emocional en un programa de telerrealidad se ha transformado en una de las noticias más comentadas de abril de 2026, revelando las profundas cicatrices que dejó un noviazgo de casi una década que, hasta ahora, se había mantenido mayormente bajo la sombra de la discreción.

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La revelación tuvo lugar en el reality show chileno 'El Internado'. Este formato, que exige a sus participantes enfrentar el aislamiento, pruebas físicas y desafíos gastronómicos, propuso una actividad cargada de nostalgia: los concursantes debían escribir cartas dirigidas a personas significativas que extrañaran en sus vidas.

Nakamura, quien compite en el programa junto a otras figuras como Juan David Zapata, no eligió a un familiar o a un amigo cercano, sino a Juan Luis Londoño, el hombre detrás del fenómeno mundial conocido como Maluma. Ante las cámaras, la modelo leyó un mensaje que mezcló el dolor del desamor con un reconocimiento honesto al esfuerzo del artista.



¿Qué dice la carta?

La misiva de Akemi Nakamura es un testimonio crudo sobre la desigualdad emocional en su relación. La frase que ha resonado con más fuerza en los medios es contundente: “Pienso tanto que para mí fuiste todo, en cambio yo para ti no fui nada”.



A lo largo del texto, Nakamura desglosa sentimientos que nunca antes había expresado públicamente. La modelo fue enfática al mencionar que, más allá de las infidelidades, lo que más le afectó fue la falta de lealtad. “Es el que me ridiculizaras y me humillaras y me pisotearas todo lo que había construido”, sentenció en uno de los fragmentos más duros de la lectura.



A pesar del resentimiento personal, no escatimó en elogios para la carrera del "Pretty Boy". Reconoció que él merece su éxito actual debido a su perseverancia y sacrificio: “Lo luchaste con cada sudor, con cada sacrificio... por eso te admiro”.

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Nakamura confesó extrañar a la persona que conoció antes de la fama mundial, marcando una clara distinción entre el hombre y la estrella. Incluso recordó detalles íntimos de su convivencia, como sus dotes culinarios, asegurando que “nadie cocina como Juancho cocina”.

Para entender el peso de esta carta, es necesario remontarse a la historia que compartieron. Maluma y Akemi Nakamura sostuvieron un noviazgo que se extendió por ocho años, entre 2010 y 2018. Durante gran parte de ese tiempo, la relación se manejó de forma muy discreta, alejada del constante escrutinio mediático que hoy rodea al cantante.

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Sin embargo, el final de la historia fue turbulento. La ruptura definitiva llegó en 2018, un año marcado por el breve romance de Maluma con la modelo mexicana Susana Rentería. Nakamura calificó ese episodio como “humillante”, lo que marcó el punto de no retorno para la pareja. Ese mismo año, el cantante lanzó el tema 'Marinero', una canción que muchos fans vincularon con el fin de su relación con Akemi; no obstante, la modelo ha aclarado recientemente que nunca se sintió identificada ni representada por la letra de dicha canción.

Mientras Nakamura busca cerrar este capítulo a través de la catarsis en televisión, afirmando que se perdona a sí misma "por haber permitido tanto", la realidad de Maluma es radicalmente distinta en 2026. El artista se encuentra enfocado en su carrera, promocionando su reciente colaboración 'Apambichao' con Manuel Turizo y preparando un nuevo álbum.

En el ámbito personal, el paisa vive una etapa de estabilidad familiar junto a su pareja Susana Gómez y su hija Paris, nacida en marzo de 2024, habiendo expresado incluso su deseo de seguir expandiendo su familia. Hasta el cierre de esta nota, el cantante no ha emitido ninguna declaración oficial respecto a las palabras de su expareja en el reality chileno.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co