Chris Evans y Alba Baptista le dan la bienvenida a su primer hijo: ¿niño o niña?

Chris Evans y Alba Baptista se han convertido en padres por primera vez, luego de dos años de casados. Así lo reportó en las últimas horas el medio internacional TMZ, en donde indicaron que el nuevo integrante de la familia llegó el pasado 25 de octubre.



¿Qué se sabe del primer hijo de Chris Evans y Alba Baptista?

El medio internacional indicó que los actores de Hollywood tuvieron una hija, a la que decidieron llamar Alma Grace. Indicaron que nació el 25 de octubre sobre la 1:27 de la tarde en Massachusetts, Estados Unidos.

Alma Grace llega a la vida del actor de 44 años y la actriz de 28, quienes se casaron a mediados de 2023. Al igual que su boda, que fue una ceremonia privada de la que no hubo registro, los famosos mantuvieron su embarazo en secreto. Sin embargo, algunas cuentas de fans ya habían reaccionado a supuestos rumores de la llegada del primer hijo de la pareja hace unos meses y acertaron.



¿Cómo fue la boda de Chris Evans y Alba Baptista?

Chris Evans contrajo nupcias con la también actriz Alba Baptista en una ceremonia alejada de las cámaras y la prensa a las afueras de Boston, en Massachusetts. Luego de dos años de noviazgo, la pareja de actores decidió ir al siguiente paso en su relación dando el ‘sí, acepto’, en el altar.

Por lo que se conoció a través de la prensa internacional, la ceremonia de unión entre los dos famosos se llevó a cabo el pasado 9 de septiembre en la ciudad natal del ‘Capitán América’ y en su residencia privada a las afueras de Boston, para evitar precisamente la filtración de su matrimonio.



Para más seguridad, Evans y Baptista tan solo invitaron a su boda a familiares y amigos cercanos, a quienes les hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad y apagar sus teléfonos celulares durante toda la ceremonia.



Las medidas de la pareja, por lo menos, lograron que ninguna fotografía de la ceremonia haya sido filtrada. Pero la revista internacional ‘Page Six’ consiguió una fuente dentro de los invitados que les contó algunos detalles de lo que fue la boda de Chris Evans y Alba Baptista.

Entre los invitados, destacaron otros actores del universo de Marvel que, con el tiempo, se convirtieron en grandes amigos de Evans. En el evento estuvieron Chris Hemsworth (Thor) y su esposa Elsa Pataky, así como el famoso Robert Downey Jr. (Ironman) y Jeremy Lee Renner (Hawkeye).

Evans se ha caracterizado por ser bastante prudente con su vida privada, a pesar de ser una de las celebridades que más atracción genera al público. Es por eso que su relación amorosa con la actriz luso-brasileña se confirmó hasta noviembre de 2022, cuando aparentemente ya llevaban más de un año juntos.

Se dice que la pareja inició su relación a mediados de 2021, tomaron la decisión de irse vivir juntos en 2022 y ahora formalizaron aún más su relación comprometiéndose ante la iglesia.

