Festival Estéreo Picnic: Luis Alfonso emocionó con homenaje a Yeison Jiménez en el segundo día

El día 2 del Festival Estéreo Picnic estuvo cargado de nostalgia para todos los asistentes,variedad musical y sol. La jornada nuevamente demostró que la música está para unir y recordar, especialmente cuando se tiene un escenario como este tan querido por los colombianos.

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Una vez más los niños de School of Rock abrieron el escenario principal con temas clásicos y dando entrada a un día que estaría cargado de sorpresas. Los artistas nacionales Manuel Lizarazo y Universe abrieron sus escenarios también, dando a conocer o presentando a un público ansioso sus proyectos musicales.

A las 4:15 de la tarde la decisión de los asistentes sobre qué artista disfrutar en el escenario Estéreo Picnic o Bosque era compleja. Por un lado, el escenario principal recibía al fenómeno viral de barranquilla, Aria Vega, quien logra millones de reproducciones con sus temas en TikTok y que ha convertido sus pasos de baile en un trend. La 'nena de Quilla' agradeció a todos aquellos que estuvieron presentes en su show y trajo con ella una parte de la costa Caribe a Bogotá, anticipando un día lleno de sol.



Al mismo tiempo, en el escenario Bosque llegaba uno de los shows más esperados, el de 31 Minutos. Ese fue el momento de la nostalgia de toda una generación que creció viendo el programa infantil chileno que dejó en nuestra memoria grandes canciones y personajes que ahora vinieron a hacer historia. En el parque Simón Bolívar, fueron muchas las personas que se vieron personificados como los personajes del programa o con peluches de los mismos. El escenario estuvo lleno de personas que corearon sus canciones y aplaudieron su historia.



Foto: Colprensa

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Más tarde llegó el turno de Tom Morello, el guitarrista y cantante estadounidense, que llenó de emociones a las personas que llenaron el escenario principal para escucharlo. No fue solo la interpretación del artista y que apareció con la camiseta de la selección Colombia. El hombre utilizó su espacio sobre el escenario para recordar a dos grandes artistas que ya no están con nosotros.

La imagen a blanco y negro de Chris Cornell apareció en las pantallas, emocionando a todos los que recuerdan al poeta y músico que falleció en 2017. Sumado a eso, las pantallas también mostraron al baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins, quien murió en 2022 en Bogotá, precisamente antes de que la banda se presentara como headliner en el FEP de ese año. Las emociones estuvieron a flote por este sentido homenaje.

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Pero los homenajes no terminaron ahí. Luis Alfonso llegó al escenario Un Mundo Distinto a las 7:00 de la noche. 'El Señorazo' agradeció a Dios y a los organizadores del evento la oportunidad de ser el primer artista de música popular colombiana en llegar a hacer parte de este importante festival, pero también al público que se extendía a lo largo y ancho del lugar.

El artista no solo usó su espacio en el FEP para presentar su música, sino para rendir un sentido homenaje a su amigo y colega Yeison Jiménez, quien murió el pasado 10 de enero en un accidente aéreo. Luis Alfonso proyectó imágenes de Jiménez e interpretó 'El Aventurero' y 'Destino Final' frente a un público que las coreó con fuerza. En medio de eso, el artista también presentó una canción especial que le escribió a su colega.

El final de la noche arrancó con el show de Young Miko, la puertorriqueña que causó sensación con su nuevo estilo y dedicándole palabras sentidas al público colombiano. La artista urbana resaltó que desde hace años Colombia ha sido uno de los países en los que más se ha apoyado su música, por lo que le daba mucha emoción regresar a Bogotá y presentarse por primera vez en el FEP.

La cantante atrapó al público con su magia y sus temas se escucharon en miles de voces, con la promesa de siempre regresar a dar sus mejores shows ante este público que tanto quiere.

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El lleno total del escenario principal del FEP sin duda se vio cuando The Killers subió al escenario. La banda liderada por Brandon Flowers llegó por tercera vez al Estéreo Picnic, pero ni esto impidió que fueran miles de personas las que estuvieron viviendo a flor de piel cada canción que interpretaron. "Mi nombre es Brandon Flowers y estamos aquí para servirles, seremos sus anfitriones esta noche", expresó el artista en español, emocionando a todo el público presente.

Finalmente, la noche cerró con la energía de Swedish House Mafia, quienes dieron un show electrizante ante centenas de personas que soportaban el cansancio y frío de la madrugada, pero a los que ni estas condiciones les impidieron vivir al máximo este show.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL