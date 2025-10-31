Concierto de Shakira: cómo llegar, horarios e ideas de outfits para el evento

Más de 40 mil personas se preparan para el nuevo concierto de Shakira con su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran' en Bogotá, luego de dos fechas exitosas en Cali. El evento se convierte en uno de los más esperados de los últimos meses del año, luego de que la barranquillera se presentará en febrero en la capital y varios fanáticos no alcanzaran entradas para las dos fechas agotadas en El Campín.

Ahora Shakira se presentará en el escenario de Vive Claro Distrito Cultural en la noche del sábado 1 de noviembre. El evento promete emocionar nuevamente a todos los seguidores de 'La Loba' con todos sus temas de antaño y los de su más reciente álbum, pero también promete sorpresas que no se vieron en febrero, como la participación de la Filarmónica de Mujeres de Bogotá.



¿Cómo ir vestido al concierto de Shakira?

Esta es una de las búsquedas en redes sociales y buscadores más hecha en las últimas horas, por aquellas personas que empiezan a prepararse para el evento y todavía no deciden qué prendas llevar.

Así como las canciones de Shakira, en cuanto a ideas de outfits para el concierto, hay para todos los gustos. Inspirarse para crear un atuendo adecuado para este evento es fácil, teniendo en cuenta la historia musical de la barranquillera. Se pueden dar los outfits más rockeros, teniendo en cuenta sus primeros álbumes como 'Pies Descalzos' o 'Fijación Oral'; pero también atuendos con brillantes y faldas cortas, acercándose a 'Dorado' o 'Las Mujeres Ya No Lloran'.



En las redes sociales algunas de las prendas más populares para asistir a los conciertos de Shakira son: tops cortos con brillantes, falda corta brillante, pantalón de cuero o jean roto.



Rutas de TransMilenio para llegar a Vive Claro

Vive Claro Distrito Cultural está ubicado en la Avenida La Esmeralda #42 – 41, cerca al centro comercial Gran Estación y el Parque Metropolitano Simón Bolívar. La recomendación que siempre se dan en estos casos es llegar al lugar en transporte público para no saturas las vías, para ello TransMilenio ha detallado su plan de rutas para llegar al concierto.



Las estaciones de TransMilenio más cercanas al Vive Claro son Salitre El Greco - Vive Claro y CAN – British Council por la troncal de la Calle 26, a las que llegan rutas desde todas las otras troncales. También se podría caminar o hacer trasbordo en Sitp desde las estaciones El Dorado, 7 de Agosto y Movistar Arena, en la troncal de la avenida NQS Central.

También se puede llegar en alguna de las 24 rutas TransMiZonal desde diferentes puntos de la ciudad como la Av. carrera 68, carrera 60 y calles 53 y 63.



¿Dónde parquear en Vive Claro?

Por otro lado, si hay quienes prefieren llegar al lugar en su vehículo o moto, Vive Claro cuenta con disponibilidad de parqueadero, pero los usuarios tienen que estar atentos porque deben reservar sus cupos. Para hacerlo deben ingresar a www.redparking.co donde encontrarán las diferentes opciones.

Los asistentes al concierto de Shakira en Vive Claro tienen la opción de parquear sus vehículos en el parqueadero de Vive Claro (Av. Carrera 60 # 44B - 21), pero también en parqueaderos cercanos como el del Hotel Hyatt (Calle 24 A # 57 - 56), el de la Biblioteca Virgilio Barco (Av. La Esmeralda # 57 - 60) o en el de la Gobernación de Cundinamarca (Calle 26 # 51 - 53).



Setlist de Shakira en sus conciertos

Shakira ha mantenido a lo largo de la gira un setlist similar, pero en cada concierto puede haber sorpresas con invitados y canciones inesperadas. El setlist fijo que presentó en el primer paso de su girap or Latinoamérica fue:



La Fuerte Girl Like Me Las de la Intuición Estoy aquí Empire Inevitable Te felicito TQG Don't Bother Acróstico Copa Vacía La Bicicleta La Tortura Hips Don't Lie Chantaje Monotonía Addicted to You Loca Soltera Cómo Dónde y Cuándo Última Ojos Así Pies descalzos, sueños blancos Antología Poem to a Horse Objection Whenever, Wherever Waka Waka She Wolf Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53

