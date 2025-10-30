En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
ENTRETENIMIENTO  / Filarmónica de Mujeres de Bogotá acompañará a Shakira en concierto en Bogotá

Filarmónica de Mujeres de Bogotá acompañará a Shakira en concierto en Bogotá

Shakira hizo una importante invitación para su regreso a Bogotá y estará acompañada de talentosas mujeres en el escenario.

Por: María Paula González
Actualizado: 30 de oct, 2025
Shakira
Shakira hará un segundo paso por Bogotá con su gira -
Foto: Colprensa

