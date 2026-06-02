Conmovedor homenaje de Jamie Lee Curtis a su hermana Kelly Curtis: qué se sabe de su muerte

La actriz Jamie Lee Curtis anunció la muerte de su hermana mayor, Kelly Lee Curtis, quien falleció el 30 de mayo de 2026 a los 69 años en su residencia de Bellevue, Idaho. La noticia fue dada a conocer mediante una publicación en redes sociales en la que la ganadora del Óscar compartió recuerdos personales con su hermana y reflexiones sobre el vínculo que las unió durante toda su vida.

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"Fue mi primera amiga y mi confidente de toda la vida", escribió Curtis al comenzar el mensaje con el que informó el fallecimiento de su hermana. Según relató, Kelly murió en su hogar, rodeada por la naturaleza y en tranquilidad. "Era increíblemente hermosa y una actriz talentosa. Jugaba muy bien al juego de corazones, coleccionaba tortugas, amaba a su familia, la naturaleza, la música, las compras de segunda mano, los viajes, Facebook y Pokémon Go", agregó.

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En su homenaje, Jamie Lee Curtis recordó distintos aspectos de la personalidad de Kelly, alejándose de los reconocimientos profesionales para destacar los detalles cotidianos que marcaron su vida. "Será recordada por su amorosa generosidad, sus firmes opiniones, su infinita curiosidad, su estilo único y sus galletas de almendra en forma de media luna en Navidad, de ahí su nombre, Tía Galleta".



Jamie Lee Curtis despide a su hermana Kelly Curtis con un emotivo homenaje

"Ella trabajó para mí en un momento en que estaba entre trabajos como mi hermana-tía y se convirtió en una parte integral de mi estructura familiar. Hoy la echo de menos, pero me impulsa el conocimiento de que está en paz", expresó.



La actriz señaló que, aunque durante la infancia compartieron una relación muy cercana, también atravesaron momentos de distancia propios de las dinámicas familiares. Explicó que ambas crecieron en medio de la separación de sus padres y que, con el paso de los años, sus caminos tomaron rumbos diferentes. Sin embargo, aseguró que lograron reconstruir ese vínculo y mantenerse unidas hasta el final.

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"Mi hermana y yo éramos muy cercanas cuando eran niños, pero también tuvimos esa competencia de hermanos por la atención y el amor de padres divorciados y éramos muy diferentes y vivimos separados durante muchos años, pero ella volvió para estar conmigo en mi boda y nunca se fue de nuevo", indicó.

"Hasta que nos volvamos a encontrar en el camino", escribió la actriz al cerrar el homenaje dedicado a su hermana, un mensaje que rápidamente recibió miles de reacciones de seguidores, colegas y amigos de la familia que se sumaron a las muestras de condolencia.

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¿Qué se sabe de la muerte de Kelly Curtis?

La razón de la muerte de Kelly Curtis es desconocida. Sin embargo, Jamie Lee Curtis vislumbró algunos detalles que permiten conocer que murió en su casa, en paz. "Un cálido aloha a mi hermana mayor, Kelly Lee Curtis. Falleció esta mañana. En su casa. En la naturaleza. En paz", escribió la actriz.

Kelly nació el 17 de junio de 1956 y fue la hija mayor de los actores Tony Curtis y Janet Leigh, dos de las figuras más reconocidas del cine estadounidense durante la segunda mitad del siglo XX. Creció junto a Jamie Lee Curtis en California y posteriormente estudió en Skidmore College, en el estado de Nueva York.

Durante su carrera artística participó en producciones de cine, televisión y teatro. Entre sus trabajos más conocidos se encuentra su aparición en la película "Trading Places" (1983), donde compartió créditos con su hermana. También intervino en otras producciones cinematográficas y en series de televisión emitidas durante las décadas de 1980 y 1990.

Con información de EFE

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co