El día de la revelación y todo lo que hay que saber antes de ver esta película de Steven Spielberg

“Si descubrieras que no estamos solos, si alguien te lo mostrara, te lo demostrara: ¿sentirías miedo? Este verano, la verdad le pertenece a ocho mil millones de personas. Hoy es… El día de la revelación”: así se presenta la sinopsis de la nueva película que llega a los cines este jueves 11 de junio de 2026 a nivel mundial. Se trata del más reciente proyecto dirigido y producido por Steven Spielberg, cineasta de 79 años, quien también es el creador de la historia, la cual fue guionizada por David Koepp.



Según la distribuidora Universal, ‘El día de la revelación’ “marca el regreso de Spielberg a los territorios de misterio, asombro y exploración humana que han acompañado algunas de las obras más recordadas de su carrera. La historia sigue a personajes que se ven enfrentados a acontecimientos extraordinarios y a preguntas capaces de transformar la manera en que entendemos nuestro lugar en el mundo, en una aventura que combina suspenso, emoción y descubrimiento”.

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¿Quiénes protagonizan ‘El día de la revelación’?

La película 'El día de la revelación' es protagonizada por los actores Emily Blunt y Josh O’Connor, además del resto del elenco conformado por Colin Firth, Eve Hewson y Colman Domingo.

En cuanto a cómo surgió esta historia de Steven Spielberg, Universal narró que en 1977 el cineasta “capturó la imaginación del público con Close Encounters of the Third Kind, despertando una sensación de asombro, admiración y esperanza ante lo que podría surgir del contacto con formas de vida más allá de nuestro planeta. Ahora, nos presenta un thriller que sirve de colofón temático a su obra maestra de ciencia ficción. 'Durante el rodaje de Close Encounters of the Third Kind, yo había pensado‘¿No sería maravilloso si todo esto resultara ser verdad?’”, relata Spielberg. ‘Casi 50 años después, pienso: ‘¿No sería maravilloso para nosotros saber con certeza que todo esto es verdad?’.



Agregó que, “con una historia escrita por Spielberg y un guion escrito por David Koepp, 'El Día de la Revelación' plantea preguntas provocadoras sobre los misterios de la existencia humana —y el precio que paga nuestra humanidad cuando las respuestas a esos misterios se mantienen en secreto— en forma de una película de acción trepidante y de concepción ingeniosa. La película representa la última manifestación de la fascinación de Spielberg por lo que él denomina “las grandes incógnitas del cosmos”, que se remonta a su infancia y a un padre que lo introdujo tanto a la ciencia ficción como a la ciencia pura de la astronomía. ‘Recuerdo que un verano, cuando vivíamos en Nueva Jersey, mi papá me llevó a ver la lluvia de meteoritos anual de las Perseidas”, cuenta Spielberg. “De la noche a la mañana me entró una gran curiosidad por saber qué ocurre allá arriba, entre las estrellas, en algún planeta que orbita en alguno de los innumerables sistemas solares, y si alguno de ellos podría albergar una civilización lo suficientemente avanzada como para viajar por el universo’”.



¿Dónde ver 'El día de la revelación'?

La película 'El día de la revelación' será proyectada en todas la salas de Cine Colombia, además de las diferentes exhibidoras de filmes en el país.



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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

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