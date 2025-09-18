En vivo
Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / El grave error que le costó a Deisy su cupo en el Desafío Siglo XXI: ¿Tina y Mencho no la ayudaron?

El grave error que le costó a Deisy su cupo en el Desafío Siglo XXI: ¿Tina y Mencho no la ayudaron?

En los equipos hay opiniones divididas sobre el actuar de Tina y Mencho al no ayudar a Deisy en el Desafío a Muerte.

Por: María Paula González
Actualizado: 18 de sept, 2025
Thumbnail

