El grave error que le costó a Deisy su cupo en el Desafío Siglo XXI: ¿Tina y Mencho no la ayudaron?

La última eliminada de la etapa de tres equipos en el Desafío Siglo XXI fue Deisy, del equipo Alpha, una de las mujeres considerada como de las más fuertes del programa. La mujer tuvo que enfrentarse a Mencho y a Tina, a quienes en un principio les sacó una gran ventaja, pero una distracción la llevó a quedar última en la prueba.



¿Qué error cometió Deisy en el Desafío a Muerte?

En primera medida, las mujeres sentenciadas eran Mencho y Rosa, del equipo Gamma, y Deisy y Tina, de Alpha. Sin embargo, Rosa se quitó el chaleco al revelar que ella era la elegida de este ciclo y que su tarea era esconderle todos los zapatos a sus compañeros para que fueran en medias a una prueba. Ella decidió escondérselos durante todo el ciclo para confundir a sus compañeros.

Con este cambio, en el Desafío a Muerte tan solo se enfrentaron Mencho, Tina y Deisy. En la prueba las mujeres debían desenrollar una cuerda por la que luego debían deslizarse al primer nivel. En ese punto Deisy le ganó una gran ventaja a sus compañeras. Luego debían pasar algunos obstáculos, subir nuevamente por una malla y soltar una vara.

Fue en ese punto en el que Deisy cometió un grave error, pues llegó con gran ventaja a soltar la vara. Sin notarlo, Deisy empezó a soltar la vara de Mencho, tan solo cuando ya llevaba varios nudos soltados, Rata le avisó que estaba en el carril equivocado. De esta manera, ella tuvo que empezar nuevamente, dándole a Mencho y Tina la oportunidad de alcanzarla.



Gracias a esto Mencho soltó primero la vara y fue la primera en llegar a bajar cuatro discos. En ese punto, Mencho perdió la ventaja porque Tina fue más ágil al bajar los discos y empezar el regreso con los discos. Deisy se quedó sola tratando de bajar los discos, mientras sus compañeras empezaban a enfrentarse al pesado arrastre bajo.

Tina empezó primero el arrastre bajo, pero se encontró en problemas al tener que atravesar un tronco pesado en el mismo. En ese punto le pidió ayuda a Mencho, quien venía justo atrás de ella. "Mencho, ¿me ayudas a levantar el tronco y yo te ayudo a traer tus discos?", le dijo Tina y ella accedió. Ahí Deisy logró bajar todos los discos e iniciar su propio regreso.

Aunque Deisy logró acortar la ventaja de sus compañeras y llegar al arrastre bajo, también quedó atrapada en el tronco. Aunque Mencho le ayudó, ellas ya habían avanzado. "Tina, ayúdame", le gritó Deisy a su compañera de Alpha, pero ella ya estaba saliendo con sus discos. Al verla, Deisy expresó: "Me dejaste morir". Pero eso no era todo, además a Deisy se le había olvidado uno de los discos y le tocó regresar sola a traerlo.

Al final de la prueba, Mencho logró salvarse primero y luego Tina, quedando muy cerca de Deisy. "Yo sabía que cualquier desconcentración me podía jugar en contra. Siempre le recalqué a mis compañeras que nen el Box de Muerte uno tiene que estar muy pendiente de todo y yo me equivoqué dos veces", señaló la participante a Andrea Serna al final.

Al regresar a las casas, en todos los equipos se abrió un debate sobre si las acciones de Mencho y Tina fueron acertadas en el Box Negro. Algunos participantes señalaron que les pareció una falta de amabilidad con Deisy, cuando ellas dos sí se apoyaron, pero por otro lado otros consideraron que era normal, pujes ella iba atrás y cada una se estaba jugando su cupo en la competencia.

