Exparticipante de Yo me Llamo que renunció al programa se reencontró con jurado

En la más reciente edición de Yo Me Llamo, en la que resultó ganador el imitador de Vicente Fernández, hubo un participante que se ganó el cariño de los televidentes y que también pintaba como favorito para la gran final, pero que sorprendió a todos con su abrupta renuncia a la competencia. Se trató del doble de Gilberto Santa Rosa.

Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa sorprendió a jurados y compañeros al anunciar su renuncia a la competencia en medio de un capítulo del programa. "Me retiro de la competencia, por mis circunstancias personales y familiares me llevaron a esto", dijo el imitador en un video que fue proyectado ante los jurados Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz.

En ese momento, el imitador señaló que lo que más le dolía de tener que abandonar la competencia era no poder cumplir con la promesa que le había hecho a Rey Ruiz, jurado con el que había formado un vínculo especial por su gusto por la salsa y su situación de migrantes. "Me da mucho pesar retirarme de la competencia sin haberte por lo menos estrechado la mano. Y te doy las gracias porque esos detallitos que me decías eran la cereza del pastel para ser un mejor artista".



Emotivo reencuentro entre exparticipante de Yo Me Llamo y Rey Ruiz

Pues bien, más de un año después de la salida del imitador de la competencia, reapareció en sus redes sociales mostrando que finalmente pudo cumplir su deseo de estrechar la mano de su ídolo musical. Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa, cuyo nombre real es Luis Adolfo Lecuna Leal, compartió en su cuenta de Instagram una foto comiendo con el famoso salsero Rey Ruiz.



Durante su paso como jurado internacional de Yo Me Llamo, Rey Ruiz se ganó el corazón de los televidentes colombianos y el de los participantes por sus acertados comentarios y recomendaciones para mejorar. "Un día muy especial para mí como artista, compartir con un maestro del género de la salsa como lo es Rey Ruiz", escribió el ciudadano venezolano en la publicación.

Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa señalaba repetidamente en la competencia su admiración por Rey Ruiz, pero por motivos del desarrollo del programa, los participantes no podían tener mucho contacto con los jurados. Por eso ahora que se reencontraron, el imitador aprovechó esta oportunidad. Señaló que nuevamente el cantante cubano le dio consejos para su vida profesional.

"Gracias por los concejos y por esa calidad de persona que es! A pesar de su fama y ser quien es hoy en día en la música, su personalidad al natura, es alguien tan sencillo y que ve la vida como oportunidades de vivirla al máximo, siendo alguien de bien. Nunca olvidaré el gran gesto de dedicarme el momento de atenderme por bastante tiempo de forma personal a pesar de su agenda tan ocupada y un día tan atareado como lo es el día de una presentación", agregó el imitador.

Por otro lado, el doble de Gilberto Santa Rosa también reveló que para tener este encuentro especial con el salsero cubano tuvo la ayuda especial de la esposa del cantante. "Muy agradecido con el buen gesto de su sra. esposa Sonia de ser quien propició que esta reunión se diera entre ambos… muy agradecido. Eso más aún hace sentir la calidad de buenas personas que son como familia. También a su manager por coordinar y buscar el momento oportuno para vernos…. En verdad muchas gracias a todos por hacer de mi día algo tan especial que nunca se me olvidará… gracias fue una tarde fenomenal. Dios los bendiga siempre".

