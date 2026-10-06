En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COMANDOS DE FRONTERA
ELECCIONES BRASIL
MIGUEL QUINTERO
PILOTO FLYDUBAI

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Shakira y Piqué regresan al juzgado en Barcelona: se revisa el acuerdo de visitas de sus hijos

Shakira y Piqué regresan al juzgado en Barcelona: se revisa el acuerdo de visitas de sus hijos

La cantante colombiana busca establecer un cambio en los viajes que sus hijos realizan para ver a su padre, pero aclaró que no intenta "reducir" el tiempo que pasan con él.

Por: María Paula González
Actualizado: 6 de oct, 2026
Comparta en:
Shakira y Piqué
Fotos: AFP

La cantante Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué se han confrontado este martes en un nuevo juicio en Barcelona para dirimir el régimen de visitas de sus dos hijos, lo que exige la revisión del acuerdo de separación que alcanzaron hace cuatro años.

La pareja, que en diciembre de 2022 ratificó ante un juez de Barcelona su acuerdo de separación, ha vuelto a encontrarse en la Ciudad de la Justicia de Barcelona, en medio de la residencia de conciertos que lleva a cabo la colombiana en ese país, para testificar en el juicio que debe revisar el régimen de visitas de sus hijos, que viven en Miami junto a ella. En esta ocasión, Shakira quiere hacer un cambio importante en la manera en la que se llevan a cabo las visitas de Piqué y sus hijos.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

A través de su agencia de prensa, Shakira ha hecho llegar un comunicado a los medios en el que precisa que no es su intención "reducir el tiempo" que los niños comparten con su padre, sino que quiere que "el esfuerzo de los desplazamientos entre Miami y Barcelona no recaiga únicamente en ellos, sino que sea compartido".

¿En qué cambiaría el acuerdo de Shakira y Piqué?

La cantante colombiana propone que en los períodos vacacionales de pocos días, sea Gerard Piqué quien viaje a Miami para estar a los niños, ya que esto supone menos cambios en la rutina diaria que tienen los menores en Miami. De esta manera se evitaría que sean los menores los que realicen "viajes transatlánticos de corta estancia, con el desajuste horario que conllevan".

Publicidad

Últimas Noticias

Victor Hugo Ayala
ENTRETENIMIENTO

Murió el cantante y compositor colombiano Víctor Hugo Ayala, tenía 92 años

Niña de 8 años, aprendiz de ídolo en Japón, murió por extraña enfermedad
ENTRETENIMIENTO

Murió a los 8 años Runa Hirata, joven promesa del pop en Japón: esta fue su última publicación

De este modo, añade el comunicado, "los niños pueden mantener durante más tiempo su rutina escolar, social y familiar", lo que permitirá proteger su bienestar emocional, físico y académico. Desde 2022, Milan y Sasha, de 13 y 11 años, se radicaron en Miami junto a la cantante colombiana y, ocasionalmente, viajan hasta su natal Barcelona para pasar tiempo con su padre.

Por ahora, se desconoce si Gerard Piqué está de acuerdo o no con la propuesta que plantea su ex. Se espera que próximamente se conozcan nuevos detalles sobre la revisión que harán los famosos sobre el acuerdo de custodia de los menores, fruto de su relación de 12 años.

Cabe recordar que a finales de 2022 Shakira y Piqué anunciaron al mundo que lograron llegar a un acuerdo sobre la custodia de sus hijos, luego de que la familia pasara años viviendo en la misma casa en Barcelona. La cantante colombiana deseaba abandonar el país europeo y radicarse en su mansión en Miami junto a los menores. Finalmente, la expareja acordó que la custodia de los menores la tiene la barranquillera y que eventualmente los niños viajarían a España para estar con el exfutbolista.

Publicidad

"Hemos firmado un acuerdo que garantiza el bienestar de nuestros hijos y que se ratificará en el juzgado, como parte de un trámite meramente formal", informaron en su momento. El acuerdo se logró después de meses de negociaciones entre los equipos de abogados de Shakira y Piqué tras su separación.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

*con información de EFE
MARÍA PAULA GONZÁLEZ
PERIODISTA DIGITAL
mpgonzal@caracoltv.com.co

Relacionados

Gerard Piqué

Shakira

Publicidad

Publicidad

Publicidad