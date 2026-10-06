Shakira y Piqué regresan al juzgado en Barcelona: se revisa el acuerdo de visitas de sus hijos

La cantante Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué se han confrontado este martes en un nuevo juicio en Barcelona para dirimir el régimen de visitas de sus dos hijos, lo que exige la revisión del acuerdo de separación que alcanzaron hace cuatro años.



La pareja, que en diciembre de 2022 ratificó ante un juez de Barcelona su acuerdo de separación, ha vuelto a encontrarse en la Ciudad de la Justicia de Barcelona, en medio de la residencia de conciertos que lleva a cabo la colombiana en ese país, para testificar en el juicio que debe revisar el régimen de visitas de sus hijos, que viven en Miami junto a ella. En esta ocasión, Shakira quiere hacer un cambio importante en la manera en la que se llevan a cabo las visitas de Piqué y sus hijos.

A través de su agencia de prensa, Shakira ha hecho llegar un comunicado a los medios en el que precisa que no es su intención "reducir el tiempo" que los niños comparten con su padre, sino que quiere que "el esfuerzo de los desplazamientos entre Miami y Barcelona no recaiga únicamente en ellos, sino que sea compartido".



¿En qué cambiaría el acuerdo de Shakira y Piqué?

La cantante colombiana propone que en los períodos vacacionales de pocos días, sea Gerard Piqué quien viaje a Miami para estar a los niños, ya que esto supone menos cambios en la rutina diaria que tienen los menores en Miami. De esta manera se evitaría que sean los menores los que realicen "viajes transatlánticos de corta estancia, con el desajuste horario que conllevan".

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De este modo, añade el comunicado, "los niños pueden mantener durante más tiempo su rutina escolar, social y familiar", lo que permitirá proteger su bienestar emocional, físico y académico. Desde 2022, Milan y Sasha, de 13 y 11 años, se radicaron en Miami junto a la cantante colombiana y, ocasionalmente, viajan hasta su natal Barcelona para pasar tiempo con su padre.



Por ahora, se desconoce si Gerard Piqué está de acuerdo o no con la propuesta que plantea su ex. Se espera que próximamente se conozcan nuevos detalles sobre la revisión que harán los famosos sobre el acuerdo de custodia de los menores, fruto de su relación de 12 años.



Cabe recordar que a finales de 2022 Shakira y Piqué anunciaron al mundo que lograron llegar a un acuerdo sobre la custodia de sus hijos, luego de que la familia pasara años viviendo en la misma casa en Barcelona. La cantante colombiana deseaba abandonar el país europeo y radicarse en su mansión en Miami junto a los menores. Finalmente, la expareja acordó que la custodia de los menores la tiene la barranquillera y que eventualmente los niños viajarían a España para estar con el exfutbolista.

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"Hemos firmado un acuerdo que garantiza el bienestar de nuestros hijos y que se ratificará en el juzgado, como parte de un trámite meramente formal", informaron en su momento. El acuerdo se logró después de meses de negociaciones entre los equipos de abogados de Shakira y Piqué tras su separación.

*con información de EFE

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co