Los actores que estuvieron en 'Rafael Orozco, el ídolo' y que fallecieron

'Rafael Orozco, el ídolo', la novela biográfica de uno de los más grandes artistas vallenatos del país regresa desde este 22 de julio a las noches de Caracol Televisión. La historia protagonizada por Alejandro Palacios y Taliana Vargas como Rafael Orozco y Clara Cabello, respectivamente, se convirtió en uno de los programas más vistos en 2012 y ahora pretende conquistar nuevamente a la audiencia.

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El regreso de esta producción a la parrilla también implica que nuevamente el público podrá disfrutar de éxitos del artista vallenato como 'Solo para ti', 'Te seguiré queriendo', 'Lleno de ti', 'Muere una flor', 'Mi novia y mi pueblo', entre muchos otros, mientras conocen la historia de vida del cantante del Binomio de Oro. Además, esto también dará espacio para ver una vez más en pantalla a grandes actores que ya fallecieron y que dejaron como parte de su legado su paso por esta historia.



¿Qué actores de Rafael Orozco han muerto?

Entre la nómina de actores que dieron vida a esta historia caribeña, la partida de importantes figuras de la actuación colombiana ha marcado la memoria del equipo de producción y de la audiencia:

1. Rafael Camerano (Rafael Orozco, padre)

Uno de los roles más emotivos de los primeros capítulos recayó sobre el reconocido actor y humorista barranquillero Rafael Camerano. El actor colombiano dio vida al progenitor del protagonista, retratando la guía fundamental y el entorno familiar en el que creció el cantante. El actor falleció en noviembre de 2014 debido a complicaciones de salud derivadas de un cáncer, convirtiéndose en una de las primeras pérdidas físicas del elenco tras el final original de la novela.



2. Alberto Borja (Jefe de Mariela)

Con más de 40 años de trayectoria en la televisión, el teatro y el impulso del folclor en la Costa Caribe, destacándose especialmente como promotor del Festival de Cuentería de Cartagena, Alberto Borja encarnó en la telenovela al jefe del personaje de Mariela. Borja falleció en la ciudad de Cartagena tras permanecer hospitalizado debido a complicaciones cardíacas, dejando tras de sí un legado de dedicación a las artes dramáticas del país.



3. Luis Fernando Múnera (Alfonso "El Gallo" López)

Aunque no formó parte del núcleo familiar directo dentro de la trama, la presencia del legendario actor y locutor antioqueño Luis Fernando Múnera le dio un sello de peso dramático a la historia al interpretar al expresidente Alfonso López Michelsen ("El Gallo López"), figura clave en la visibilización del folclor vallenato a nivel nacional. Múnera, considerado uno de los grandes referentes de la voz y la actuación en Colombia con participaciones en decenas de producciones inolvidables, falleció el 9 de febrero de 2023 a los 73 años de edad.



Otros importantes actores de Rafael Orozco

Con un elenco encabezado por el cantante Alejandro Palacio en el rol estelar de Orozco y la ex vicerreina universal Taliana Vargas como su musa, la telenovela también contó con la participación de importantes intérpretes colombianos y de otros país, otros que en ese momento iniciaban su camino en la actuación.

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Destacaron Alberto Pujol en el papel de Jacinto Cabello y Myriam de Lourdes como Doña Cristina Maestre, aportando peso dramático a los núcleos familiares de los protagonistas. El toque de antagonismo estuvo a cargo de Mario Espitia (como Ernesto "Teto" Tello) y Sarah Mintz / Maritza Rodríguez (interpretando a Martha Mónica Camargo). La cuota de realismo musical la puso Rafael Santos Díaz —hijo del propio Diomedes Díaz—, quien encarnó al personaje inspirado en su padre.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co