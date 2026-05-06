Maluma recordó a Yeison Jiménez en televisión internacional: "Me dio una gran lección"

Maluma volvió a ser la cara colombiana visible en la MET Gala de este año, convirtiéndose en el artista nacional con mayor presencia en este importante evento de la moda mundial. En medio de su paso por Nueva York, el paisa sorprendió con algunos anuncios sobre su carrera y recordó a su amigo Yeison Jiménez en medio de una importante entrevista.

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Juan Luis Londoño, más conocido como Maluma, está próximo a su regreso a los escenarios y las plataformas digitales con nueva música. Luego de algunos meses de pausa, el artista colombiano utilizó la MET Gala como el evento previo para el lanzamiento de su nuevo álbum 'Loco x volver', el cual está previsto para el próximo 15 de mayo.

En medio de su paso por Nueva York, el cantante que ha pasado a convertirse en una importante figura del entretenimiento internacional fue invitado al programa de entrevistas The Jennifer Hudson Show, en el que reveló detalles de esta nueva etapa y le habló al público estadounidense de Yeison Jiménez y su legado.



¿Qué dijo Maluma sobre Yeison Jiménez?

En medio de la entrevista en inglés con Jennifer Hudson, Maluma le reveló a la periodista la tragedia que enlutó a la música colombiana durante los primeros días del año, la muerte de Yeison Jiménez. El cantante resaltó el cambio que esto implicó a los planes musicales que tenía con su colega y la manera en la que, en medio de su dolor, decidió rendirle un homenaje.



Londoño habló de su canción 'Con el corazón', la cual era una colaboración con Jiménez y que tenían prevista lanzar con otra nombre por esta época del año. "Es muy triste. Grabamos la canción el 10 de diciembre y Yeison murió un mes después... Fue loco, porque teníamos una conexión, teníamos una amistad muy linda, era demasiado amable conmigo".



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El paisa también reveló que, tras la muerte de Yeison Jiménez, en lo último en lo que él estaba pensando era en qué pasaría con su canción, pero fue la misma familia del intérprete de 'Aventurero' la que le pidió que sacara el tema musical que tenían juntos.

"Teníamos grandes planes con la canción; queríamos lanzar la canción mucho después, pero después de lo que pasó, su familia me llamó y me dijeron que era su sueño lanzar la canción lo más pronto posible y eso fue lo que hicimos", relató.

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Lo ocurrido con Yeison Jiménez no solo dejó una profunda herida en su familia y seres queridos, la industria musical, sus colegas y seguidores también quedaron sumidos en una gran tristeza. Para Maluma, la muerte de su amigo le dejó un gran aprendizaje. "“La única cosa que puedo decir es que tenemos que vivir en el presente. Nadie sabe lo que va a pasar y él me dio una gran lección".



¿Qué viene en la carrera musical de Maluma?

Por otro lado, Maluma habló sobre el futuro de su música y lo que pretende presentar a su público con 'Loco x volver'. El artista reveló que, más allá de un producto enfocado en los hits y las reproducciones, este álbum reflejará una de las etapas más difíciles de su vida.

"A finales de 2024, empecé a sentir ataques de pánico, algo que nunca había tenido antes y que cambió mi vida", reveló el intérprete de 'Felices los 4' y agregó que encontró un refugio en la terapia y la música, lo que lo llevó a estar alejado de los escenarios recientemente.

"Mi sanación estuvo en mi música. Este proyecto es la parte más profunda de mi alma y mi corazón. Me siento muy bien ahora, ya no tengo ataques de pánico y la gente podrá conocer a Juan Luis, quién es realmente este chico de Medellín", concluyó el cantante.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co